На Харківщині китаянка намагалася відправити до КНР деталь для авіатехніки — суд виніс вирок

Жінка домовилася зі знайомим про відправлення до Китаю газового капсульного термодатчика, який використовують в авіаційній техніці.

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Харківський районний суд визнав винною громадянку Китаю, яка намагалася переслати до КНР авіаційний термодатчик, що може належати до товарів військового призначення або подвійного використання.

Обставини справи

Як говориться у матуріалах справи № 635/7014/26, у червні 2025 року студентка домовилася зі знайомим про відправлення до Китаю газового капсульного термодатчика для авіаційної техніки. Такий пристрій використовується в авіаційних системах, а його міжнародне переміщення потребує проходження державного експортного контролю.

Посилку оформили у відділенні поштового оператора в селищі Пісочин Харківського району. Під час митного контролю на посту «Дністровський» в Одеській області працівники митниці виявили термодатчик та вилучили його.

Що вирішив суд

Суд дійшов висновку, що жінка незаконно намагалася переслати за кордон товар, який підлягає державному експортному контролю. Її визнали винною та призначили покарання у вигляді штрафу — 51 тисяча гривень.

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