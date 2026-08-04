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Жінка просила зупинити виплати матері зниклого безвісти військового, заявивши, що він — батько її дитини: що вирішив суд

09:06, 4 серпня 2026
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Жінка стверджувала, що після встановлення батьківства її дитина матиме право на частину грошового забезпечення, однак апеляційний суд не погодився із зупиненням виплат матері військового.
Жінка просила зупинити виплати матері зниклого безвісти військового, заявивши, що він — батько її дитини: що вирішив суд
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Чи можна в межах спору про визнання батьківства призупинити виплату грошового забезпечення матері зниклого безвісти військовослужбовця, якщо в майбутньому дитина потенційно може набути право на частину цих коштів? Львівський апеляційний суд дійшов висновку, що у цій справі такий захід забезпечення позову не відповідав предмету спору, не був співмірним заявленим вимогам і не забезпечував виконання можливого судового рішення.

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Обставини справи

Позивачка звернулася до суду з позовом про визнання зниклого безвісти військовослужбовця батьком її дитини, внесення відповідних змін до актового запису про народження та видачу нового свідоцтва про народження.

Одночасно вона подала заяву про забезпечення позову. Позивачка зазначала, що мати зниклого безвісти військовослужбовця наразі отримує 100% його грошового забезпечення. На її думку, у разі задоволення позову дитина набуде право на частину цих виплат відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 884. Тому вона просила накласти арешт на грошові кошти в розмірі частки, яка, на її думку, може належати дитині.

Самбірський міськрайонний суд заяву задовольнив, однак застосував інший захід забезпечення: призупинив виплату матері військовослужбовця всього грошового забезпечення до набрання законної сили рішенням суду.

Мати військовослужбовця оскаржила цю ухвалу. Вона зазначала, що навіть у разі задоволення позову дитина могла б претендувати лише на відповідну частку виплат, тоді як суд фактично позбавив її всього грошового забезпечення. Крім того, апелянтка наголошувала, що спір має немайновий характер, стосується виключно визнання батьківства, а позивачка не довела існування реальної загрози невиконання майбутнього судового рішення.

Що вирішив апеляційний суд

Львівський апеляційний суд погодився з доводами апеляційної скарги, скасував ухвалу суду першої інстанції та відмовив у задоволенні заяви про забезпечення позову.

Колегія суддів звернула увагу, що предметом спору є виключно позов про визнання батьківства, який має немайновий характер. Позов не містить вимог про стягнення коштів, їх розподіл або визначення права на отримання грошового забезпечення. У разі його задоволення наслідком рішення стане внесення змін до актового запису про народження дитини та видача нового свідоцтва про народження.

Апеляційний суд зазначив, що позивачка не обґрунтувала, яким саме чином призупинення виплати грошового забезпечення матері військовослужбовця забезпечить виконання майбутнього рішення про встановлення батьківства. Виходячи з предмета та підстав позову, застосований захід забезпечення не мав безпосереднього зв’язку із заявленими вимогами та не був співмірним їм.

Правова позиція суду

Апеляційний суд нагадав, що забезпечення позову допускається лише тоді, коли існує достатньо обґрунтоване припущення, що невжиття відповідних заходів може істотно ускладнити або зробити неможливим виконання майбутнього судового рішення чи ефективний захист прав позивача. При цьому суд повинен перевірити наявність реальної загрози, оцінити співмірність обраного заходу із заявленими вимогами та встановити безпосередній зв’язок між заходом забезпечення і предметом спору.

Колегія суддів наголосила, що заходи забезпечення позову мають бути спрямовані на забезпечення виконання рішення саме у справі, в межах якої вони застосовуються, а також на ефективний захист прав, за захистом яких особа звернулася до суду. Посилання на те, що після можливого задоволення позову може виникнути необхідність звернення з окремими майновими вимогами щодо грошового забезпечення, саме по собі не є підставою для застосування забезпечення позову у справі про встановлення батьківства.

За таких обставин справи №452/4144/25 апеляційний суд дійшов висновку, що у цій справі призупинення виплати грошового забезпечення матері зниклого безвісти військовослужбовця не забезпечувало виконання можливого рішення про визнання батьківства, не відповідало предмету спору та не було співмірним заявленим позовним вимогам, а тому підстав для застосування такого заходу забезпечення позову не було.

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