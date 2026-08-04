Через 25 років після виключення з обліку чоловік знову опинився серед військовозобов'язаних: як суд оцінив дії ТЦК

Попри рішення ВЛК про непридатність ще у 2001 році, у Реєстрі чоловік знову опинився серед військовозобов'язаних.

Фото: ТСН

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Волинський окружний адміністративний суд задовольнив позов громадянина, якого ще у 2001 році військово-лікарська комісія визнала непридатним до військової служби та виключила з військового обліку. Попри це, у 2026 році в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів («Оберіг») він знову був відображений як військовозобов’язаний. Суд дійшов висновку, що ТЦК та СП безпідставно не вніс до Реєстру відомості про виключення особи з військового обліку та неправомірно відобразив її як військовозобов’язану.

Обставини справи

Позивач звернувся до суду після того, як виявив, що в електронному військово-обліковому документі та Реєстрі «Оберіг» він значиться військовозобов’язаним, хоча ще 5 січня 2001 року військово-лікарська комісія визнала його непридатним до військової служби за станом здоров’я, а військовий комісаріат виключив його з військового обліку. Відповідна відмітка містилася і у військово-обліковому документі.

У травні 2026 року чоловік звернувся до ТЦК із заявою про приведення відомостей Реєстру у відповідність до наявних документів. Однак у відповіді йому повідомили, що дані про непридатність були внесені до Реєстру без достатніх підстав через відсутність інформації про встановлення групи інвалідності, тому його було поновлено на військовому обліку. Саме такі дії ТЦК він оскаржив у суді.

Відповідач просив відмовити у задоволенні позову, зазначаючи, що медичний огляд у 2001 році був проведений поверхово, а позивач проходив ВЛК як призовник, а не військовозобов’язаний, тому повторне внесення його до Реєстру є правомірним.

Що встановив суд

Суд підтвердив, що позивач був офіційно визнаний непридатним до військової служби ще у 2001 році та виключений з військового обліку на підставі законодавства, чинного на той час. Цей факт підтверджувався військово-обліковим документом, у якому містилася відповідна відмітка.

Водночас станом на травень 2026 року у Реєстрі «Оберіг» позивач значився військовозобов’язаним, хоча ТЦК не вніс до Реєстру відомості про його виключення з військового обліку.

Суд звернув увагу, що відповідно до Закону «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів», Порядку ведення військового обліку та Положення про ТЦК саме районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки забезпечують ведення Реєстру та актуалізацію його даних. Реєстр повинен містити повні та актуальні відомості про військовий статус особи.

На думку суду, відсутність у Реєстрі запису про виключення позивача з військового обліку не змінює його правового статусу, визначеного рішенням компетентного органу ще у 2001 році. Завдання органу ведення Реєстру полягає у відображенні актуального юридичного статусу особи відповідно до наявних документів.

При цьому відповідач не надав суду жодних доказів того, що висновок військово-лікарської комісії від 5 січня 2001 року був переглянутий або скасований, а також не довів наявності порушень з боку позивача під час внесення відповідних відомостей до Реєстру.

Ключові правові висновки

Суд окремо наголосив, що поняття «зняття з військового обліку» та «виключення з військового обліку» не є тотожними. Вони мають різні підстави та різні правові наслідки.

Як зазначено у рішенні, громадяни, яких виключено з військового обліку, втрачають статус військовозобов’язаних, тоді як особи, зняті з військового обліку, продовжують перебувати у такому статусі.

Суд також зазначив, що рішення про виключення громадянина з військового обліку означає, що компетентний державний орган визнав його таким, що не підлягає призову на військову службу, звільнив від виконання військового обов’язку, а особа втратила статус військовозобов’язаного. У зв’язку з цим, як зазначив суд, така особа не може бути призвана на військову службу за мобілізацією під час дії воєнного стану.

Окремо суд дійшов висновку, що у справі №140/7272/26 чинне законодавство не передбачало підстав для поновлення позивача на військовому обліку. Крім того, суд зазначив, що закони не мають зворотної дії в часі, якщо це погіршує становище особи.

Рішення суду

Волинський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позов.

Суд визнав протиправною бездіяльність ТЦК щодо невнесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про виключення позивача з військового обліку та зобов’язав внести відповідні зміни до Реєстру згідно з його військово-обліковим документом.

Також суд стягнув із відповідача на користь позивача судовий збір у розмірі 1331,20 грн.

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