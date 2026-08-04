  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд роз'яснив, чи можна виселити колишнього працівника з гуртожитку, якщо він має інше житло

14:27, 4 серпня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пправо власності на частку квартири не позбавляє колишнього працівника гарантій від виселення без надання іншого житла.
Верховний Суд роз'яснив, чи можна виселити колишнього працівника з гуртожитку, якщо він має інше житло
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду роз’яснив, що набуття колишнім працівником права власності на частку іншого житла саме по собі не є підставою для виселення з гуртожитку без надання іншого житлового приміщення, оскільки така підстава не передбачена статтями 125 та 132 Житлового кодексу України. Якщо особа пропрацювала на підприємстві понад 10 років, вона користується спеціальними гарантіями житлового законодавства і може бути виселена лише із забезпеченням іншим житлом.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Обставини справи

Державний навчальний заклад «Глухівське вище професійне училище» звернувся до суду з позовом до колишньої працівниці про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, виселення з гуртожитку без надання іншого житла та зняття з реєстрації місця проживання. Навчальний заклад зазначав, що трудові відносини з відповідачкою припинилися ще у 2018 році, строк дії договору на проживання закінчився, вона тривалий час не проживає у гуртожитку та є власницею 1/2 квартири.

Суд першої інстанції стягнув із відповідачки заборгованість за комунальні послуги, однак відмовив у виселенні, вважаючи, що таке втручання було б непропорційним її праву на житло. Апеляційний суд із цим не погодився, скасував рішення в цій частині та постановив виселити жінку без надання іншого житлового приміщення і зняти її з реєстрації.

Позиція Верховного Суду

Переглянувши справу №576/639/24, Касаційний цивільний суд частково задовольнив касаційну скаргу відповідачки, скасував постанову апеляційного суду та залишив у силі рішення суду першої інстанції в частині відмови у виселенні. Водночас Верховний Суд змінив мотивувальну частину рішення місцевого суду, зазначивши, що відмова у позові має ґрунтуватися не на оцінці пропорційності втручання у право на житло, а на спеціальних гарантіях, передбачених статтями 125 та 132 ЖК України.

Верховний Суд наголосив, що спір стосується виселення особи з гуртожитку, який був наданий у зв’язку з роботою. Водночас стаття 132 ЖК України передбачає, що працівники, які припинили трудові відносини з інших підстав, ніж звільнення за власним бажанням без поважних причин, за порушення трудової дисципліни чи за вчинення злочину, а також особи, перелічені у статті 125 ЖК України, можуть бути виселені лише з наданням іншого житлового приміщення.

Суд встановив, що відповідачка працювала у навчальному закладі з 1999 по 2018 рік, тобто понад 19 років, і була звільнена за угодою сторін. Відтак вона належить до категорії осіб, які відповідно до статті 125 ЖК України не можуть бути виселені без надання іншого житла. Оскільки позивач не запропонував їй іншого житлового приміщення, підстав для задоволення позову про виселення не було.

Окремо Верховний Суд звернув увагу, що наявність у відповідачки права власності на 1/2 квартири не змінює правової оцінки спору, оскільки статті 125 та 132 ЖК України не передбачають набуття іншого житла як підставу для виселення з гуртожитку без надання іншого житлового приміщення.

Щодо зняття з реєстрації місця проживання

КЦС ВС також висловився щодо вимоги про зняття особи з реєстрації місця проживання. Суд зазначив, що окрема позовна вимога про зняття з реєстрації у таких спорах не є належним та ефективним способом захисту. Після набрання законної сили рішенням суду про виселення або припинення права користування житлом орган реєстрації вносить відповідні зміни до реєстру територіальної громади на підставі самого судового рішення.

Верховний Суд фактично підтвердив, що саме по собі припинення трудових відносин, закінчення строку договору на проживання чи набуття права власності на інше житло не усувають гарантій, передбачених статтями 125 та 132 Житлового кодексу України для працівників, які пропрацювали на підприємстві понад десять років. Якщо така особа підпадає під дію цих норм, її не можна виселити з гуртожитку без надання іншого житлового приміщення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook, в Instagram та в Х, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд звільнення судова практика КЦС ВС нерухомість

Популярні новини

Вдові військового, якого застрелив командир, відмовили в оформленні документів для отримання допомоги: чому це незаконно

Вдові військового, якого застрелив командир, відмовили в оформленні документів для отримання допомоги: чому це незаконно

10:47, 3 серпня 2026
Колишнє подружжя не змогло поділити триповерховий магазин: інвалідність одного зі співвласників стала вирішальною

Колишнє подружжя не змогло поділити триповерховий магазин: інвалідність одного зі співвласників стала вирішальною

14:41, 3 серпня 2026
Контракт до 25 років давав шанс на 1 млн грн, але військовий запізнився із позовом: обставини справи

Контракт до 25 років давав шанс на 1 млн грн, але військовий запізнився із позовом: обставини справи

22:54, 3 серпня 2026
Чому в людей із довічною інвалідністю може зникнути відстрочка в «Резерв+»

Чому в людей із довічною інвалідністю може зникнути відстрочка в «Резерв+»

15:43, 3 серпня 2026
Балаклави під забороною, відеофіксація в авто, бодікамери під час перевірок: Верховна Рада готує нові правила для ТЦК

Балаклави під забороною, відеофіксація в авто, бодікамери під час перевірок: Верховна Рада готує нові правила для ТЦК

15:22, 3 серпня 2026
Чоловіки за кордоном не зможуть отримати консульські послуги без військово-облікових документів

Чоловіки за кордоном не зможуть отримати консульські послуги без військово-облікових документів

15:00, 3 серпня 2026

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Українцям дозволять фіксувати незаконне паркування на місцях для людей з інвалідністю і кидати скаргу через «Дію»

Законопроєкт передбачає підвищення штрафів, електронний облік транспортних засобів осіб з інвалідністю та новий механізм фотофіксації порушень.

Шість суддів ОАС Києва отримали рекомендації на переведення — рішення ВККС

ВККС рекомендувала перевести шістьох суддів ОАС Києва до Київського окружного адміністративного суду.

ВРП звільнила Олега Ільницького з посади дисциплінарного інспектора через призначення суддею до Восьмого ААС

Вища рада правосуддя звільнила дисциплінарного інспектора Олега Ільницького у зв’язку з призначенням суддею.

Штрафи до 340 тисяч та до 8 років ув’язнення: Рада готує нові санкції за скидання неочищених стоків у водойми

Новий законопроєкт пропонує замінити символічні штрафи у 51 гривню на реальні санкції до 119 тисяч гривень та запровадити кримінальну відповідальність за системне отруєння водойм.

Українцям компенсуватимуть до 30% вартості систем автономного тепло- та електропостачання: Кабмін оновив програму підтримки

31 липня набрала чинності постанова Кабінету Міністрів № 979, яка розширила державну програму підтримки енергетичної автономії приватних будинків, дозволивши отримувати фінансування не лише на резервне електроживлення, а й на автономне теплопостачання.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]