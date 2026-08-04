Верховний Суд роз'яснив, чи можна виселити колишнього працівника з гуртожитку, якщо він має інше житло

Пправо власності на частку квартири не позбавляє колишнього працівника гарантій від виселення без надання іншого житла.

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Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду роз’яснив, що набуття колишнім працівником права власності на частку іншого житла саме по собі не є підставою для виселення з гуртожитку без надання іншого житлового приміщення, оскільки така підстава не передбачена статтями 125 та 132 Житлового кодексу України. Якщо особа пропрацювала на підприємстві понад 10 років, вона користується спеціальними гарантіями житлового законодавства і може бути виселена лише із забезпеченням іншим житлом.

Обставини справи

Державний навчальний заклад «Глухівське вище професійне училище» звернувся до суду з позовом до колишньої працівниці про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, виселення з гуртожитку без надання іншого житла та зняття з реєстрації місця проживання. Навчальний заклад зазначав, що трудові відносини з відповідачкою припинилися ще у 2018 році, строк дії договору на проживання закінчився, вона тривалий час не проживає у гуртожитку та є власницею 1/2 квартири.

Суд першої інстанції стягнув із відповідачки заборгованість за комунальні послуги, однак відмовив у виселенні, вважаючи, що таке втручання було б непропорційним її праву на житло. Апеляційний суд із цим не погодився, скасував рішення в цій частині та постановив виселити жінку без надання іншого житлового приміщення і зняти її з реєстрації.

Позиція Верховного Суду

Переглянувши справу №576/639/24, Касаційний цивільний суд частково задовольнив касаційну скаргу відповідачки, скасував постанову апеляційного суду та залишив у силі рішення суду першої інстанції в частині відмови у виселенні. Водночас Верховний Суд змінив мотивувальну частину рішення місцевого суду, зазначивши, що відмова у позові має ґрунтуватися не на оцінці пропорційності втручання у право на житло, а на спеціальних гарантіях, передбачених статтями 125 та 132 ЖК України.

Верховний Суд наголосив, що спір стосується виселення особи з гуртожитку, який був наданий у зв’язку з роботою. Водночас стаття 132 ЖК України передбачає, що працівники, які припинили трудові відносини з інших підстав, ніж звільнення за власним бажанням без поважних причин, за порушення трудової дисципліни чи за вчинення злочину, а також особи, перелічені у статті 125 ЖК України, можуть бути виселені лише з наданням іншого житлового приміщення.

Суд встановив, що відповідачка працювала у навчальному закладі з 1999 по 2018 рік, тобто понад 19 років, і була звільнена за угодою сторін. Відтак вона належить до категорії осіб, які відповідно до статті 125 ЖК України не можуть бути виселені без надання іншого житла. Оскільки позивач не запропонував їй іншого житлового приміщення, підстав для задоволення позову про виселення не було.

Окремо Верховний Суд звернув увагу, що наявність у відповідачки права власності на 1/2 квартири не змінює правової оцінки спору, оскільки статті 125 та 132 ЖК України не передбачають набуття іншого житла як підставу для виселення з гуртожитку без надання іншого житлового приміщення.

Щодо зняття з реєстрації місця проживання

КЦС ВС також висловився щодо вимоги про зняття особи з реєстрації місця проживання. Суд зазначив, що окрема позовна вимога про зняття з реєстрації у таких спорах не є належним та ефективним способом захисту. Після набрання законної сили рішенням суду про виселення або припинення права користування житлом орган реєстрації вносить відповідні зміни до реєстру територіальної громади на підставі самого судового рішення.

Верховний Суд фактично підтвердив, що саме по собі припинення трудових відносин, закінчення строку договору на проживання чи набуття права власності на інше житло не усувають гарантій, передбачених статтями 125 та 132 Житлового кодексу України для працівників, які пропрацювали на підприємстві понад десять років. Якщо така особа підпадає під дію цих норм, її не можна виселити з гуртожитку без надання іншого житлового приміщення.

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