Суд не може відмовити у відкритті апеляції через незгоду потерпілого з м’яким покаранням — ВС

Апеляційний суд безпідставно відмовив потерпілому, який вимагав суворішого покарання для засудженої.

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Якщо потерпілий вважає призначене покарання занадто м’яким, він має право оскаржити вирок в апеляційному суді. Це правило діє навіть тоді, коли суд першої інстанції розглянув справу у спрощеному порядку через визнання обвинуваченим своєї вини.

Як вказав Верховний Суд, КПК не містить заборони на апеляційне оскарження потерпілим вироку, ухваленого в порядку ч. 3 ст. 349 КПК, з підстав невідповідності призначеного покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі засудженого через м’якість.

Про що була справа

Жінку визнали винною у шахрайстві за ч. 1 ст. 190 КК та призначили їй покарання у вигляді пробаційного нагляду.

Потерпілий не погодився з таким рішенням. На його думку, покарання було надто м’яким.

Апеляційний суд відмовив у відкритті провадження. Представник потерпілого не погодився з таким рішенням апеляційного суду та звернувся з касаційною скаргою.

Що вказав Верховний Суд

ВС скасував ухвалу апеляційного суду та призначив новий розгляд в суді апеляційної інстанції.

Колегія суддів ККС вказала, що відмовляючи у відкритті провадження за апеляційною скаргою потерпілого в частині незгоди з призначеним засудженій покаранням, суддя-доповідач апеляційного суду не врахував, що наведені потерпілим у скарзі обставини не відносяться до тих обставин, про які зазначено в ч. 2 ст. 394 КПК.

Апеляційний суд не звернув уваги на те, що потерпілий оскаржив вирок суду першої інстанції, у тому числі, з підстав невідповідності призначеного засудженій покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі засудженої через м’якість. Зокрема потерпілий в апеляційній скарзі стверджував про неврахування під час призначення місцевим судом засудженій покарання у виді пробаційного нагляду того, що вона вчинила кримінальне правопорушення щодо онкохворої особи похилого віку, не вибачилася перед потерпілим та не відшкодувала йому заподіяну матеріальну шкоду, що, на його думку, свідчить про відсутність в неї щирого каяття.

Частина 2 ст. 394 КПК не містить заборони на оскарження вироку, ухваленого в порядку ч. 3 ст. 349 КПК, з цих підстав, а тому підстав для відмови у відкритті апеляційного провадження з посиланням на статті 394, 399 КПК у апеляційного суду не було.

Постанова колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 23.06.2026 у справі № 369/19664/24 (провадження № 51-1573км25).

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