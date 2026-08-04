  1. Судова практика
  2. / В Україні

Відмова працівника від щеплення може обернутися відстороненням від роботи: коли суд визнає це законним

16:25, 4 серпня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Вихователька дитсадка не змогла скасувати наказ про відсторонення та отримати компенсацію за час вимушеного прогулу — суд став на бік роботодавця.
Відмова працівника від щеплення може обернутися відстороненням від роботи: коли суд визнає це законним
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівниця дошкільного закладу, яку у листопаді 2021 року відсторонили від роботи через відсутність обов’язкового щеплення проти COVID-19, не змогла домогтися скасування наказу та виплати середнього заробітку. Херсонський апеляційний суд дійшов висновку, що роботодавець діяв відповідно до законодавства, чинного на той момент, а відмова працівниці від вакцинації не виключала передбачених законом наслідків у вигляді тимчасового відсторонення від роботи для захисту здоров’я інших учасників освітнього процесу.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Обставини справи

У грудні 2021 року вихователька Херсонського закладу дошкільної освіти №10 звернулася до суду з позовом про визнання незаконним наказу про її відсторонення від роботи та стягнення понад 53 тис. грн середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Позивачка працювала у дитячому садку з 2012 року. Після набрання чинності наказом МОЗ про перелік професій, працівники яких підлягали обов’язковому профілактичному щепленню проти COVID-19, роботодавець попередив працівників про необхідність вакцинації та можливе відсторонення у разі її відсутності. 8 листопада 2021 року виховательку було відсторонено від роботи без збереження заробітної плати через ненадання документа про вакцинацію або медичного висновку про абсолютні протипоказання до щеплення. При цьому за нею було збережено робоче місце.

Позивачка вважала наказ незаконним. Вона стверджувала, що закон не встановлював обов’язковості вакцинації проти COVID-19, відсторонення порушило її право на працю, а роботодавець міг організувати для неї дистанційну роботу. Також вона посилалася на добровільність вакцинації та дискримінацію за ознакою «імунного статусу».

У травні 2026 року Херсонський міський суд відмовив у задоволенні позову. Суд дійшов висновку, що наказ про відсторонення відповідав вимогам законодавства, чинного на момент його видання.

Доводи апеляційної скарги

Оскаржуючи це рішення, позивачка наполягала, що суд першої інстанції не врахував можливість дистанційної роботи, неправильно оцінив правову природу вакцинації проти COVID-19 та безпідставно відхилив її доводи про дискримінацію. Крім того, вона просила стягнути середній заробіток за період відсторонення.

Позиція апеляційного суду

Херсонський апеляційний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення суду першої інстанції — без змін.

Суд зазначив, що станом на листопад 2021 року законодавство прямо передбачало можливість відсторонення від роботи працівників окремих категорій, які відмовилися або ухилялися від обов’язкової вакцинації проти COVID-19 і не надали медичного висновку про абсолютні протипоказання до щеплення. Оскільки позивачка не подала роботодавцю ні документа про вакцинацію, ні такого медичного висновку, роботодавець мав законні підстави для її відсторонення.

Апеляційний суд окремо врахував правову позицію Великої Палати Верховного Суду, викладену у постанові від 14 грудня 2022 року у справі №130/3548/21. Відповідно до неї під час вирішення питання про законність відсторонення необхідно оцінювати не лише належність працівника до категорії осіб, для яких вакцинація була обов’язковою, а й характер виконуваної роботи, кількість соціальних контактів, можливість дистанційної роботи та необхідність дотримання балансу між правами працівника і суспільним інтересом.

Чому суд визнав відсторонення пропорційним

Колегія суддів погодилася з висновком місцевого суду, що робота виховательки дошкільного закладу передбачає постійний особистий контакт із малолітніми дітьми та іншими працівниками, а тому пов’язана з підвищеним ризиком поширення інфекційного захворювання.

При цьому суд зазначив, що матеріали справи №766/26804/21 не містять доказів того, що станом на 8 листопада 2021 року позивачка могла виконувати повний обсяг посадових обов’язків дистанційно без перебування у закладі та без контакту з дітьми. Посилання на наказ про дистанційну організацію роботи, виданий уже після початку повномасштабного вторгнення РФ та запровадження воєнного стану, суд визнав необґрунтованими, оскільки він був прийнятий за зовсім інших фактичних і правових обставин.

Апеляційний суд також відхилив доводи про нібито експериментальний характер вакцинації проти COVID-19, зазначивши, що наведені позивачкою нормативні акти не підтверджують такого висновку. Не погодився суд і з твердженням про дискримінацію, наголосивши, що втручання у права особи може бути виправданим, якщо воно відповідає нагальній суспільній необхідності та є пропорційним легітимній меті. У цій справі такою метою було забезпечення безпечних умов перебування дітей та інших учасників освітнього процесу.

Колегія суддів також звернула увагу, що відмова від вакцинації є правом громадянина, однак закон пов’язував із такою відмовою для окремих категорій працівників певні правові наслідки, зокрема можливість тимчасового відсторонення від роботи. Водночас суд зазначив, що саме відсторонення не означало порушення права на працю, оскільки трудові відносини не були припинені, за працівницею зберігалося робоче місце, а відсторонення не мало характеру дисциплінарного стягнення.

Висновок суду

Херсонський апеляційний суд дійшов висновку, що наказ про відсторонення був виданий відповідно до законодавства, чинного у листопаді 2021 року, із урахуванням характеру роботи позивачки та необхідності захисту здоров’я інших осіб.

Оскільки наказ про відсторонення визнано законним, вимога про стягнення середнього заробітку за час відсторонення була похідною від основної вимоги про його скасування і також не підлягала задоволенню. У результаті апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook, в Instagram та в Х, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші зарплата звільнення апеляція апеляційні суди судова практика COVID-сертифікат вакцина трудові відносини

Популярні новини

Вдові військового, якого застрелив командир, відмовили в оформленні документів для отримання допомоги: чому це незаконно

Вдові військового, якого застрелив командир, відмовили в оформленні документів для отримання допомоги: чому це незаконно

10:47, 3 серпня 2026
Колишнє подружжя не змогло поділити триповерховий магазин: інвалідність одного зі співвласників стала вирішальною

Колишнє подружжя не змогло поділити триповерховий магазин: інвалідність одного зі співвласників стала вирішальною

14:41, 3 серпня 2026
Контракт до 25 років давав шанс на 1 млн грн, але військовий запізнився із позовом: обставини справи

Контракт до 25 років давав шанс на 1 млн грн, але військовий запізнився із позовом: обставини справи

22:54, 3 серпня 2026
Чому в людей із довічною інвалідністю може зникнути відстрочка в «Резерв+»

Чому в людей із довічною інвалідністю може зникнути відстрочка в «Резерв+»

15:43, 3 серпня 2026
Балаклави під забороною, відеофіксація в авто, бодікамери під час перевірок: Верховна Рада готує нові правила для ТЦК

Балаклави під забороною, відеофіксація в авто, бодікамери під час перевірок: Верховна Рада готує нові правила для ТЦК

15:22, 3 серпня 2026
Чоловіки за кордоном не зможуть отримати консульські послуги без військово-облікових документів

Чоловіки за кордоном не зможуть отримати консульські послуги без військово-облікових документів

15:00, 3 серпня 2026

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Українцям дозволять фіксувати незаконне паркування на місцях для людей з інвалідністю і кидати скаргу через «Дію»

Законопроєкт передбачає підвищення штрафів, електронний облік транспортних засобів осіб з інвалідністю та новий механізм фотофіксації порушень.

Шість суддів ОАС Києва отримали рекомендації на переведення — рішення ВККС

ВККС рекомендувала перевести шістьох суддів ОАС Києва до Київського окружного адміністративного суду.

ВРП звільнила Олега Ільницького з посади дисциплінарного інспектора через призначення суддею до Восьмого ААС

Вища рада правосуддя звільнила дисциплінарного інспектора Олега Ільницького у зв’язку з призначенням суддею.

Штрафи до 340 тисяч та до 8 років ув’язнення: Рада готує нові санкції за скидання неочищених стоків у водойми

Новий законопроєкт пропонує замінити символічні штрафи у 51 гривню на реальні санкції до 119 тисяч гривень та запровадити кримінальну відповідальність за системне отруєння водойм.

Українцям компенсуватимуть до 30% вартості систем автономного тепло- та електропостачання: Кабмін оновив програму підтримки

31 липня набрала чинності постанова Кабінету Міністрів № 979, яка розширила державну програму підтримки енергетичної автономії приватних будинків, дозволивши отримувати фінансування не лише на резервне електроживлення, а й на автономне теплопостачання.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]