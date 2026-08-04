Чоловік домігся скасування штрафу 17 тисяч гривень від ТЦК через відсутність доказів вручення повістки

За відсутності належних доказів повідомлення не можна вважати встановленим факт вчинення адміністративного правопорушення.

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Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області скасував постанову територіального центру комплектування про накладення штрафу на військовозобов’язаного за нібито неявку за повісткою. Чоловіка зобов’язали сплатити 17 тисяч гривень, однак суд визнав рішення незаконним через відсутність доказів належного повідомлення про виклик.

Обставини справи

Як йдеться у матеріалах справи № 346/3023/26, чоловік звернувся до суду після того, як у межах виконавчого провадження з його банківського рахунку були списані кошти.

У ТЦК пояснили, що повістку направили рекомендованим листом за адресою реєстрації військовозобов’язаного. Однак поштове відправлення повернулося з відміткою про відсутність адресата.

Під час розгляду справи представники ТЦК не надали суду копію повістки, підтвердження її відправлення, документи від поштового оператора або інші докази, які б свідчили про належне повідомлення чоловіка.

Крім того, суд звернув увагу на розбіжності між даними у протоколі про адміністративне правопорушення та постанові про притягнення до відповідальності.

Що вирішив суд

Суд дійшов висновку, що за відсутності доказів отримання або належного повідомлення про виклик неможливо підтвердити факт адміністративного правопорушення. Постанову ТЦК скасували, а провадження у справі закрили.

Суд також зазначив, що саме орган влади має довести законність свого рішення. Оскільки ТЦК не підтвердив факт належного повідомлення громадянина, підстав для штрафу суд не встановив.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Одеський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов громадянина до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, підрозділів Національної поліції та інших відповідачів. Суд визнав незаконними окремі дії ТЦК, скасував штраф у розмірі 17 000 гривень, зобов’язав повторно розглянути звернення позивача та присудив йому 5 000 гривень моральної шкоди.

Громадянин звернувся до суду з позовом, у якому просив визнати протиправною бездіяльність територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що полягала у незаконному ініціюванні статусу в розшуку щодо нього за наявності чинної відстрочки від мобілізації, неприйнятті заходів для скасування цього статусу протягом близько 100 днів (з 22 грудня 2025 року до 31 березня 2026 року включно) та ненаданні відповіді на заяву від 11 лютого 2026 року у встановлений законом строк.