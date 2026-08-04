Чоловіка з бронюванням звинуватили у спробі незаконно перетнути кордон з Румунією: що вирішив суд

Сам факт перебування біля кордону суд не визнав доказом спроби незаконно виїхати з України.

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Сторожинецький районний суд Чернівецької області закрив провадження у справі щодо чоловіка, якого прикордонники намагалися притягнути до адміністративної відповідальності за нібито спробу незаконного перетину державного кордону поза пунктом пропуску. Суд дійшов висновку, що матеріали справи не підтверджують наявності події та складу адміністративного правопорушення, а сам факт перебування особи на відстані 35 км від державного кордону не свідчить про намір незаконно його перетнути.

Обставини справи

Як випливає з матеріалів справи, 723/3184/26, 6 липня 2026 року прикордонники склали щодо громадянина протокол за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП. У ньому зазначалося, що чоловіка затримали на ділянці відповідальності одного з відділів прикордонної служби в Чернівецькій області за спробу незаконного перетину державного кордону України до Румунії поза встановленими пунктами пропуску.

У судове засідання чоловік не з’явився, однак подав заяву про розгляд справи за його відсутності. Він вини не визнав та пояснив, що не мав наміру незаконно перетинати державний кордон і не вчиняв жодних дій, спрямованих на це. Також у матеріалах справи містилися відомості про наявність у нього бронювання в застосунку «Резерв+».

Позиція суду

Дослідивши матеріали справи, суд зазначив, що відповідальність за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП настає, зокрема, за спробу незаконного перетинання державного кордону України, а такі дії можуть бути вчинені лише з прямим умислом.

Водночас суд звернув увагу, що із змісту протоколу про адміністративне правопорушення не вбачається, які саме активні чи пасивні дії чоловік вчинив для незаконного перетину державного кордону. Протокол містив лише твердження про нібито спробу перетину, однак не конкретизував, у чому саме вона полягала.

Суд також зазначив, що сам факт перебування особи на відстані 35 км від державного кордону не свідчить про намір незаконно його перетнути. Крім того, матеріали справи підтверджували наявність у чоловіка бронювання в «Резерв+».

Оцінивши наявні докази, суд дійшов висновку, що вони не підтверджують вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-1 КУпАП.

Рішення суду

Сторожинецький районний суд закрив провадження у справі на підставі пункту 1 частини 1 статті 247 КУпАП. Суд дійшов висновку, що матеріали справи не підтверджують наявності події та складу адміністративного правопорушення.

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