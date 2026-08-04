Прикордонник допомагав ухилянтам тікати за кордон за гроші — суд виніс вирок

Щонайменше п’ятеро людей незаконно виїхали з країни, використовуючи чужі документи.

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Старосамбірський районний суд Львівської області виніс вирок інспектору прикордонної служби, якого обвинувачували в організації незаконного переправлення чоловіків через державний кордон за чужими документами. Суд призначив йому п’ять років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном.

Обставини справи

Як йдеться у матеріалах справи № 455/1034/26, уродженець Волинської області у грудні 2025 року проходив службу у пункті пропуску «Нижанковичі–Мальховіце».

Маючи доступ до програмного забезпечення e-BorderControl, прикордонник вносив неправдиві відомості про чоловіків, які перетинали кордон. За даними слідства, завдяки цій схемі щонайменше п’ятеро людей незаконно виїхали з України, використовуючи документи інших осіб. За кожного «клієнта» інспектор, як встановило слідство, отримував по 5 тисяч доларів США.

Правоохоронці також встановили інших учасників схеми. Їхні справи розглядають окремо. Сам Максим К. уклав угоду про визнання винуватості з прокурором та погодився надати викривальні покази щодо можливих співучасників.

Крім цього, він зобов’язався перерахувати 700 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Ще близько 200 тисяч гривень застави, внесеної за нього під час розгляду справи, також спрямують на допомогу військовим.

Що вирішив суд

Суд затвердив угоду та визнав прикордонника винним. Йому призначили 5 років позбавлення волі із забороною протягом 3 років обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з пропуском людей і транспортних засобів через пункти пропуску Державної прикордонної служби.

Водночас суд звільнив його від реального відбування покарання, встановивши дворічний іспитовий строк.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховний Суд скасував вирок чоловікові, якого засудили до трьох років ув’язнення за ухилення від мобілізації, та закрив кримінальне провадження. Суд встановив, що у 1999 році чоловіка визнали непридатним до військової служби за станом здоров’я та «зняли з військового обліку». Суд дійшов висновку, що таке формулювання фактично означає виключення з військового обліку.