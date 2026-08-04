Домовленості або нотаріального договору між батьками недостатньо для встановлення факту самостійного виховання дитини — ВС

Які обставини необхідно довести для встановлення факту самостійного виховання дитини та коли ТЦК може оскаржити таке рішення.

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Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду підтвердив, що окреме проживання батьків та визначення місця проживання дитини з одним із них саме по собі не означає, що цей із батьків самостійно виховує та утримує дитину. Такий факт не може бути встановлений лише за домовленістю між батьками або на підставі нотаріально посвідченого договору, а потребує доведення обставин, які свідчать про невиконання іншим із батьків своїх обов’язків або про наявність юридичних фактів, що впливають на обсяг його (її) батьківських прав.

Крім того, Верховний Суд підтвердив, що територіальний центр комплектування та соціальної підтримки може бути належним суб’єктом апеляційного оскарження рішення про встановлення факту самостійного виховання дитини, якщо таке рішення потенційно впливає на вирішення питання про надання відстрочки від мобілізації чи звільнення з військової служби.

Обставини справи

Чоловік звернувся до суду з позовом про розірвання шлюбу, визначення місця проживання малолітньої доньки разом із ним та встановлення факту, що він самостійно виховує й утримує дитину.

Подружжя фактично припинило спільне проживання, а між батьками не було спору щодо місця проживання дитини. Вони уклали нотаріально посвідчений договір, за яким донька мала проживати з батьком, а також погодили порядок її утримання та здійснення батьківських прав і виконання обов’язків тим із батьків, який проживає окремо.

Суд першої інстанції задовольнив позов повністю. Він розірвав шлюб, визначив місце проживання дитини з батьком та встановив факт її самостійного виховання і утримання батьком, виходячи з того, що ці обставини сторонами не заперечувалися. Суд також зазначив, що встановлення такого факту необхідне, зокрема, для оформлення соціальних виплат, зміни місця проживання дитини та її пересування разом із батьком без окремої документальної згоди матері.

Після цього рішення апеляційну скаргу подав територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, який не був учасником справи.

Апеляційний суд залишив без змін рішення про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дитини, але скасував рішення в частині встановлення факту самостійного виховання та утримання дитини і відмовив у задоволенні цієї позовної вимоги. Суд дійшов висновку, що батько не довів, що мати не виконує своїх батьківських обов’язків, а сам факт проживання дитини разом із ним цього не підтверджує. Водночас апеляційний суд визнав, що ТЦК та СП має право оскаржити рішення, оскільки воно потенційно може вплинути на питання виконання законодавства про військовий обов’язок.

Що вирішив Верховний Суд

Касаційний цивільний суд залишив постанову апеляційного суду без змін.

Верховний Суд погодився, що ТЦК та СП може бути належним суб’єктом апеляційного оскарження у такій категорії справ. Суд зазначив, що якщо позов про встановлення факту самостійного виховання подає військовозобов’язаний під час дії воєнного стану та загальної мобілізації, а встановлення такого факту потенційно може вплинути на вирішення питання про надання відстрочки від призову або звільнення з військової служби, рішення стосується інтересів держави у сфері виконання військового обов’язку. За таких обставин орган військового управління має право на його апеляційне оскарження.

Щодо вимоги про встановлення факту самостійного виховання дитини Верховний Суд наголосив, що саме проживання дитини з одним із батьків не означає, що цей із батьків здійснює її одноосібне виховання.

Сімейне законодавство виходить із рівності прав та обов’язків матері й батька щодо дитини. Розірвання шлюбу або окреме проживання батьків не припиняє і не обмежує цих прав та обов’язків, якщо інше не встановлено законом або судовим рішенням.

Верховний Суд підкреслив, що для встановлення факту самостійного виховання недостатньо самого проживання дитини з одним із батьків. Необхідно довести обставини, які свідчать про невиконання іншим із батьків своїх обов’язків або про наявність юридичних фактів, що впливають на обсяг його (її) батьківських прав. При цьому факт одноосібного виховання не може встановлюватися лише на підставі домовленості між батьками або нотаріально посвідченого договору, оскільки він безпосередньо впливає на права іншого з батьків та самої дитини.

У справі №725/8708/25 суди встановили лише те, що дитина проживає разом із батьком. Водночас у матеріалах справи не було доказів того, що мати ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків або повністю припинила участь у вихованні доньки.

Верховний Суд також погодився з висновком апеляційного суду, що за встановлених обставин позов був спрямований на створення юридичних передумов, які потенційно могли бути використані для отримання відстрочки від мобілізації або звільнення з військової служби. При цьому суд підкреслив, що приватно-правові механізми не можуть використовуватися для створення преюдиційних рішень у публічно-правових відносинах чи уникнення виконання встановлених законом обов’язків.

Правова позиція

Касаційний цивільний суд підтвердив сформовану практику Верховного Суду, згідно з якою визначення місця проживання дитини з одним із батьків саме по собі не підтверджує факт її самостійного виховання. Окреме проживання матері чи батька також не означає припинення їхніх батьківських прав та обов’язків.

Суд зазначив, що факт самостійного виховання може бути встановлений лише за наявності належних доказів невиконання іншим із батьків своїх обов’язків або існування юридичних фактів, які впливають на обсяг його батьківських прав. Водночас орган військового управління, зокрема ТЦК та СП, може бути особою, яка має право на апеляційне оскарження такого рішення, якщо воно потенційно впливає на виконання законодавства про військовий обов’язок, мобілізацію чи проходження військової служби.

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