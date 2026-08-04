  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Як повернути нерухомість, яку продали без належних прав — позиція ВП ВС

17:14, 4 серпня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правомірним і ефективним способом захисту речових прав замовника на об’єкт будівництва в разі їх оспорювання або невизнання є позов про визнання майнових прав на спірний об’єкт архітектури та витребування своєї власності (майнових прав) із чужого незаконного володіння.
Як повернути нерухомість, яку продали без належних прав — позиція ВП ВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У разі оспорювання або невизнання речових прав замовника на майно, що перебуває в процесі створення, останній має право на захист шляхом пред’явлення позову про визнання за ним його майнових прав на все таке майно в цілому (об’єкт архітектури) або його частину та витребування своєї власності (майнових прав) з незаконного володіння іншої особи (статті 388, 392 ЦК України).

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Натомість спосіб захисту прав шляхом визнання договору про відчуження спірного нерухомого майна (ланцюга правочинів) недійсним не лише є неефективним, а й може призвести до непропорційного і безпідставного втручання у права третьої особи (останнього володільця).

Таких висновків дійшла Велика Палата Верховного Суду.

Деталі справи

У цій справі спір стосувався захисту речових прав товариства з обмеженою відповідальністю – замовника будівництва на нежитлове приміщення, розташоване в торговельному центрі, закінченому будівництвом, але не прийнятому в експлуатацію.

Замовник будівництва звернувся до суду з ресцисорним позовом (про визнання договорів купівлі-продажу спірного приміщення недійсними), вважаючи неправомірними дії обслуговуючого кооперативу, який на підставі згодом скасованих документів набув статусу замовника будівництва, вчинив дії для прийняття об’єкта в експлуатацію, оформив за собою право власності на торговельний центр і продав окремі приміщення, зокрема спірне, третім особам.

Рішенням суду першої інстанції позов було задоволено, втім апеляційний суд скасував це рішення та відмовив у задоволенні позову, вказавши на неефективність обраного позивачем способу захисту.

Переглядаючи справу, Велика Палата Верховного Суду передусім звернула увагу, що відповідно до законодавства замовник будівництва, якому належить право користування земельною ділянкою, до моменту державної реєстрації права власності на закінчений будівництвом та прийнятий в експлуатацію об’єкт є власником матеріалів, використаних у процесі будівництва, і носієм майнових прав на майбутній об’єкт нерухомості.

Після завершення будівництва та прийняття об’єкта в експлуатацію ці майнові права трансформуються у право власності, яке підлягає державній реєстрації.

Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що виникнення права власності на новостворене нерухоме майно обумовлене не статусом суб’єктів, дотичних до створення нової речі, а дотриманням ними послідовного юридичного складу, визначеного статтями 331, 415, 876 ЦК України. За відсутності договірної передачі майнових прав іншим особам (наприклад, інвесторам), первинним власником результату будівництва є замовник, який має речове право на земельну ділянку та повноваження на здійснення будівництва.

Правовий статус суб’єктів правовідносин (зокрема, замовника, забудовника чи інвестора) не є вирішальним критерієм для обрання належного способу захисту порушеного права. Ключовим чинником для застосування відповідного інструментарію захисту є підстави виникнення майнових прав, що ґрунтуються на факті створення нової речі (ст. 331 ЦК України). У разі якщо відповідний суб’єкт забезпечив дотримання встановленого законом порядку спорудження об’єкта та (або) зберіг за собою обсяг майнових прав на нього, він є первісним набувачем права власності щодо такого майна.

Якщо речові права замовника на майно, що перебуває у процесі створення, оспорюються або не визнаються, останній має право на захист шляхом пред’явлення позову про визнання за ним його майнових прав на все таке майно в цілому (об’єкт архітектури) або його частину та витребування своєї власності (майнових прав) з незаконного володіння іншої особи (статті 388, 392 ЦК України).

Такий підхід дозволяє суду не лише відновити правове становище первісного власника, а й надати належну оцінку поведінці набувача, забезпечуючи справедливий баланс між інтересами сторін і пропорційність втручання у право власності.

Натомість спосіб захисту прав шляхом визнання договору про відчуження спірного нерухомого майна (ланцюга правочинів) недійсним не лише є неефективним, а й може призвести до непропорційного і безпідставного втручання у права третьої особи (останнього володільця). Задоволення подібних вимог без застосування механізму віндикації фактично нівелює принцип правової визначеності та захисту легітимних очікувань добросовісного набувача.

З урахуванням наведеного Велика Палата Верховного Суду змінила постанову апеляційного суду, виклавши її мотивувальну частину в редакції своєї постанови, а в іншій частині – залишила без змін.

Постанова ВП ВС від 23 липня 2026 року у справі № 727/6125/23.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, X щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд судова практика нерухомість

Популярні новини

Вдові військового, якого застрелив командир, відмовили в оформленні документів для отримання допомоги: чому це незаконно

Вдові військового, якого застрелив командир, відмовили в оформленні документів для отримання допомоги: чому це незаконно

10:47, 3 серпня 2026
Колишнє подружжя не змогло поділити триповерховий магазин: інвалідність одного зі співвласників стала вирішальною

Колишнє подружжя не змогло поділити триповерховий магазин: інвалідність одного зі співвласників стала вирішальною

14:41, 3 серпня 2026
Контракт до 25 років давав шанс на 1 млн грн, але військовий запізнився із позовом: обставини справи

Контракт до 25 років давав шанс на 1 млн грн, але військовий запізнився із позовом: обставини справи

22:54, 3 серпня 2026
Чому в людей із довічною інвалідністю може зникнути відстрочка в «Резерв+»

Чому в людей із довічною інвалідністю може зникнути відстрочка в «Резерв+»

15:43, 3 серпня 2026
Балаклави під забороною, відеофіксація в авто, бодікамери під час перевірок: Верховна Рада готує нові правила для ТЦК

Балаклави під забороною, відеофіксація в авто, бодікамери під час перевірок: Верховна Рада готує нові правила для ТЦК

15:22, 3 серпня 2026
Чоловіки за кордоном не зможуть отримати консульські послуги без військово-облікових документів

Чоловіки за кордоном не зможуть отримати консульські послуги без військово-облікових документів

15:00, 3 серпня 2026

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Українцям дозволять фіксувати незаконне паркування на місцях для людей з інвалідністю і кидати скаргу через «Дію»

Законопроєкт передбачає підвищення штрафів, електронний облік транспортних засобів осіб з інвалідністю та новий механізм фотофіксації порушень.

Шість суддів ОАС Києва отримали рекомендації на переведення — рішення ВККС

ВККС рекомендувала перевести шістьох суддів ОАС Києва до Київського окружного адміністративного суду.

ВРП звільнила Олега Ільницького з посади дисциплінарного інспектора через призначення суддею до Восьмого ААС

Вища рада правосуддя звільнила дисциплінарного інспектора Олега Ільницького у зв’язку з призначенням суддею.

Штрафи до 340 тисяч та до 8 років ув’язнення: Рада готує нові санкції за скидання неочищених стоків у водойми

Новий законопроєкт пропонує замінити символічні штрафи у 51 гривню на реальні санкції до 119 тисяч гривень та запровадити кримінальну відповідальність за системне отруєння водойм.

Українцям компенсуватимуть до 30% вартості систем автономного тепло- та електропостачання: Кабмін оновив програму підтримки

31 липня набрала чинності постанова Кабінету Міністрів № 979, яка розширила державну програму підтримки енергетичної автономії приватних будинків, дозволивши отримувати фінансування не лише на резервне електроживлення, а й на автономне теплопостачання.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]