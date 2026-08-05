ВС: призначення повторної експертизи залежить від оцінки суду, а не лише від вимоги захисту

Захист просив повторну експертизу у справі про вбивство, але ВС пояснив, коли суд може відмовити.

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Сам факт подання стороною захисту клопотання про повторну експертизу не означає, що суд зобов’язаний її призначити.

Вирішення питання про призначення повторної експертизи за клопотанням сторони захисту є дискреційними повноваженнями суду — тобто саме суд вирішує, чи дійсно є для цього законні підстави.

Деталі справи

Чоловіка засудили за умисне вбивство за ч. 1 ст. 115 КК.

У касаційній скарзі захисник зазначив, що ним було заявлено клопотання про призначення комплексної судово-медичної експертизи з огляду на те, що після допиту експерта в суді першої інстанції було встановлено суттєві суперечності у висновках експерта щодо причини смерті потерпілого, усунути які можливо шляхом призначення повторної експертизи, разом з тим, на думку захисника, суди безпідставно відмовили у призначенні експертизи.

Верховний Суд погодився з таким підходом.

Обґрунтування позиції Верховного Суду

Колегія суддів ККС вказала, що вирішення питання про призначення повторної експертизи за клопотанням сторони захисту є дискреційними повноваженнями суду.

Як вбачається з матеріалів провадження, захисником було подано до суду клопотання про призначення комплексної комісійної судово-медичної експертизи, яке він обґрунтовував тим, що висновки вже проведених судово-медичних експертиз містять відомості про декілька тілесних ушкоджень, від яких настала смерть потерпілого. Розглядаючи це клопотання з дотриманням порядку, передбаченого ст. 350 КПК, апеляційний суд погодився з висновком місцевого суду про відсутність передбачених підстав, визначених ст. 332 КПК, з огляду на те, що висновки судово-медичної експертизи та додаткової судово-медичної експертизи, а також допит експерта в суді, який надав вичерпні відповіді на поставлені перед ним питання, в тому числі вказані у його висновках, не потребують проведення комплексної судово-медичної експертизи.

Суд апеляційної інстанції, відмовляючи у задоволенні клопотання захисника, дійшов обґрунтованого висновку про те, що висновок додаткової судово-медичної експертизи на рівні з іншими висновками експертиз, а також у сукупності з іншими доказами по справі, було досліджено судом для вирішення по суті кримінального провадження, а тому підстав для призначення комплексної комісійної судово-медичної експертизи апеляційний суд не вбачав.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС від 03.06.2026 у справі № 501/1388/22 (провадження № 51-349км26).

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