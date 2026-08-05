ТЦК незаконно призвав чоловіка з чинною відстрочкою: суд присудив 40 тисяч грн моральної компенсації

Чоловік довів у суді, що був призваний попри чинну відстрочку, та отримав право на компенсацію моральної шкоди.

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Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області частково задовольнив позов чоловіка, якого, попри чинну відстрочку від мобілізації, призвали на військову службу. Суд дійшов висновку, що сам факт незаконного призову спричинив позивачу моральні страждання, а тому держава має виплатити йому 40 тис. грн компенсації моральної шкоди.

При цьому суд наголосив, що протиправність призову вже була встановлена іншим судовим рішенням, яке набрало законної сили, а тому ця обставина не потребувала повторного доказування. Водночас заявлену суму компенсації понад 101 тис. грн суд визнав завищеною та визначив її розмір, виходячи з принципів розумності, справедливості й співмірності.

Обставини справи

Позивач звернувся до суду з вимогою стягнути з держави 101 458 грн моральної шкоди, посилаючись на те, що його незаконно призвали на військову службу, незважаючи на чинну відстрочку від мобілізації. Раніше Закарпатський окружний адміністративний суд уже визнав протиправними та скасував наказ ТЦК про його призов і наказ військової частини про зарахування до особового складу, а також зобов’язав виключити його зі списків військовослужбовців.

Позивач зазначав, що мав чинну відстрочку від мобілізації до 25 листопада 2025 року як особа, яка виховує дитину з інвалідністю. Він неодноразово подавав до ТЦК документи, що підтверджували право на відстрочку. За його словами, під час доставлення до ТЦК він повідомляв працівників про наявність відстрочки та демонстрував відповідні документи, зокрема інформацію з застосунку «Резерв+», однак це було проігноровано. Одним із доводів позову також було твердження про те, що його утримували у приміщенні ТЦК протягом 11 днів. Після призову чоловік був змушений проходити військову службу понад три місяці, хоча згодом інша військово-лікарська комісія визнала його непридатним до військової служби через захворювання, які, за її висновком, існували ще до мобілізації.

Крім того, позивач стверджував, що незаконний призов спричинив йому значні душевні переживання, погіршення психологічного стану, страх повторного призову, необхідність тривалого судового захисту своїх прав та переживання за матір, яка потребувала стороннього догляду, і за неповнолітнього сина з інвалідністю. Саме з огляду на ці обставини він просив стягнути понад 101 тис. грн моральної шкоди.

Позиція відповідача

Представник ТЦК просив відмовити у позові. Він, зокрема, зазначав, що твердження про незаконне утримання в ТЦК фактично містять обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, однак обвинувального вироку щодо посадових осіб немає.

Також відповідач стверджував, що позивач не довів належними доказами погіршення психічного чи фізичного стану, причинного зв’язку між своїми переживаннями та діями ТЦК, а розрахунок моральної шкоди на основі мінімальної заробітної плати не передбачений законодавством.

Що встановив суд

Суд у справі 308/5059/26 звернув увагу, що рішення адміністративного суду, яким було встановлено протиправність призову позивача на військову службу під час мобілізації, набрало законної сили. Відповідно до принципу преюдиційності ці обставини не потребують повторного доказування у цивільній справі.

Суд також встановив, що на момент призову позивач мав чинну відстрочку від мобілізації. Право на неї було підтверджене документами та відображалося у застосунку «Резерв+». Водночас працівники ТЦК не здійснили належної перевірки інформації про відстрочку, що й призвело до протиправного призову.

Чому суд присудив моральну шкоду

Суд послався на статті 23, 1167, 1173 та 1174 Цивільного кодексу України, Конституцію України, практику Верховного Суду та Європейського суду з прав людини.

У рішенні зазначено, що саме порушення державним органом прав людини може спричинити моральну шкоду навіть за відсутності медичних документів, які підтверджують розлади здоров’я. Суд дійшов висновку, що незаконний призов призвів до зміни звичного способу життя позивача, стресу, психологічного дискомфорту, порушення нормальних життєвих зв’язків та інших негативних переживань.

Окремо суд зазначив, що у таких правовідносинах виходить із презумпції заподіяння моральної шкоди внаслідок незаконних дій органу державної влади. Тому саме на відповідача покладається обов’язок спростувати наявність такої шкоди, а не лише посилатися на відсутність медичних довідок чи інших доказів душевних страждань.

Чому суд не стягнув понад 100 тисяч грн

Суд не погодився з розрахунком позивача, який визначав суму моральної шкоди, застосовуючи за аналогією положення Закону № 266/94-ВР щодо компенсації за незаконні дії органів дізнання, слідства, прокуратури або суду.

На думку суду, українське законодавство не встановлює фіксованих мінімальних або максимальних розмірів компенсації моральної шкоди у справах про незаконний призов під час мобілізації. Її розмір визначається індивідуально з урахуванням характеру порушення, тривалості негативних наслідків, а також принципів розумності, справедливості та співмірності.

Беручи до уваги встановлену протиправність призову, тривалість вимушених змін у житті позивача та те, що саме рішення суду про визнання призову протиправним уже є певною формою сатисфакції, суд визначив справедливим розмір компенсації у 40 000 грн, а в решті вимог відмовив.

Суд також зазначив, що належним відповідачем у таких спорах є держава, а не територіальний орган Державної казначейської служби, тому в частині вимог до Головного управління Держказначейства у Закарпатській області відмовив.

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