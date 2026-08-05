Чи можуть у непритомного водія після ДТП взяти кров на аналіз без його згоди – що каже ВС

Якщо після ДТП з потерпілими водій перебуває у несвідомому стані, медичний заклад може законно відібрати у нього кров для перевірки на алкоголь чи наркотичні речовини.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Якщо водій після ДТП перебуває у несвідомому стані, а в аварії є загиблі або травмовані, медики можуть відібрати у нього зразки крові для перевірки на алкоголь чи наркотичні речовини без його згоди. За умови, що така процедура проведена відповідно до вимог закону, отримані результати є допустимими доказами у кримінальному провадженні. На цьому вказав Верховний Суд.

Оскільки відібрання в обвинуваченого, який перебуває у несвідомому стані, зразків крові для встановлення факту сп’яніння, з огляду на обставини ДТП, було обов’язковим, проводилося на підставі постанови слідчого, у закладі охорони здоров’я медичним працівником, то права обвинуваченого в ході відібрання біологічних зразків не були порушені, підстави для визнання недопустимими протоколу та висновку експерта відсутні.

Деталі справи

Чоловіка засудили за керування транспортним засобом у стані сп’яніння, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди за ч. 1 ст. 286-1 КК.

У касаційній скарзі захист стверджував, що суди попередніх інстанцій безпідставно відхилили доводи сторони захисту про недопустимість у справі доказів, які підтверджують стан алкогольного сп’яніння обвинуваченого.

Верховний Суд залишив без зміни рішення судів попередніх інстанцій.

Що сказав Верховний Суд

Колегія суддів ККС вказала, що відповідно до Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, затвердженою 9.11.2015 наказом № 1452/735 МВС та МОЗ:

у разі скоєння ДТП, внаслідок якої є особи, що загинули або травмовані, проведення огляду на стан сп’яніння учасників цієї пригоди є обов’язковим у закладі охорони здоров’я (п. 8 Розділ І);

якщо водій – учасник дорожнього руху внаслідок ДТП перебуває у несвідомому стані або з тяжкими травмами, обов’язково проводиться дослідження сечі (іншого біологічного середовища в разі неможливості взяття сечі) та крові на вміст алкоголю, наркотичних чи психотропних речовин у закладах охорони здоров’я, куди він доставлений (п. 13 Розділ ІІІ).

У кримінальному провадженні стосовно обвинуваченого суди встановили, що:

відібрання у обвинуваченого зразків крові для встановлення факту сп’яніння, з огляду на обставини ДТП, було обов’язковим, проводилося на підставі постанови слідчого, у закладі охорони здоров’я медичним працівником, що відповідає Інструкції, відтак права обвинуваченого в ході відібрання біологічних зразків не були порушені, підстави для визнання недопустимими протоколу та висновку експерта відсутні;

дослідження на вміст алкоголю крові обвинуваченого, який перебував у несвідомому стані, також узгоджується зі згаданим нормативним актом;

відібрання у обвинуваченого біологічних зразків без участі понятих не вказує на порушення як вимог ч. 3 ст. 245 і ст. 241 КПК у їх взаємозв’язку, так і приписів ч. 7 ст. 223 цього Кодексу.

Водночас суди перевірили доводи сторони захисту щодо наявності розбіжностей у протоколі і висновку експерта та їх вплив на допустимість цих доказів і визнали їх неспроможними з огляду на законність проведення процедури відбирання біологічних зразків крові в цілому.

Постанова колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 16.06.2026 у справі № 143/612/24 (провадження № 51-237км26).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, X щоб бути в курсі найважливіших подій.