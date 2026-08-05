  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Критичні висловлювання про суддю самі по собі не є підставою для повернення апеляційної скарги — Верховний Суд

16:53, 5 серпня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Повернення апеляційної скарги через критику судді є неприпустимим, якщо вона не містить нецензурної чи явно образливої лексики.
Критичні висловлювання про суддю самі по собі не є підставою для повернення апеляційної скарги — Верховний Суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду дійшов висновку, що критичні висловлювання щодо законності та обґрунтованості судового рішення самі по собі не свідчать про зловживання процесуальними правами, якщо процесуальний документ не містить нецензурної лексики, лайливих чи явно образливих висловлювань. Позбавлення особи права на апеляційний перегляд лише через різку форму критики за таких обставин є непропорційним.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Обставини справи

У справі 146/561/21 позивачка звернулася до суду із заявою про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні її заяви, після чого вона подала апеляційну скаргу.

Втім Вінницький апеляційний суд не перейшов до розгляду доводів скарги. Суд визнав, що заявниця зловжила процесуальними правами, оскільки в апеляційній скарзі називала суддю першої інстанції «працівником суду» та «особою», а також зазначала, що суддя допустила низку помилок і не мала відповідної спеціалізації. На думку апеляційного суду, такі висловлювання виходили за межі допустимої критики та свідчили про неповагу до суду, тому апеляційну скаргу було повернуто.

Не погодившись із таким рішенням, заявниця звернулася з касаційною скаргою до Верховного Суду.

Що вирішив Верховний Суд

Касаційний цивільний суд скасував ухвалу апеляційного суду.

Верховний Суд нагадав, що право на апеляційний перегляд є складовою права на справедливий суд, гарантованого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Тому особа не може бути без достатніх підстав позбавлена можливості оскаржити судове рішення.

КЦС ВС зазначив, що практика Верховного Суду допускає визнання зловживанням процесуальними правами випадків, коли процесуальні документи містять нецензурну лексику, лайливі, образливі чи принизливі висловлювання щодо суду або інших учасників процесу. Однак у цій справі таких обставин не було.

Проаналізувавши зміст апеляційної скарги, Верховний Суд встановив, що заявниця висловлювала критичні зауваження щодо законності та обґрунтованості рішення суду першої інстанції, а суддю називала «працівником суду». Водночас скарга не містила нецензурної лексики, лайливих слів чи висловлювань, які були б грубими або явно образливими стосовно суду чи інших учасників процесу.

За висновком КЦС ВС, ступінь критики, допущеної заявницею, не відповідав настільки суворому заходу процесуального реагування, як позбавлення її передбаченого Конституцією України права на апеляційний перегляд судового рішення. Тому підстав для визнання подання апеляційної скарги зловживанням процесуальними правами не було.

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу та скасував ухвалу Вінницького апеляційного суду, якою апеляційну скаргу було повернуто. Водночас КЦС ВС окремо зазначив, що не направляв справу до апеляційного суду для вирішення питання про відкриття апеляційного провадження, оскільки після постановлення оскаржуваної ухвали апеляційний суд уже відмовив у відкритті апеляційного провадження в цій справі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook, в Instagram та в Х, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя Верховний Суд апеляція скарги судова практика апеляційна інстанція КЦС ВС

Популярні новини

Жінка просила зупинити виплати матері зниклого безвісти військового, заявивши, що він — батько її дитини: що вирішив суд

Жінка просила зупинити виплати матері зниклого безвісти військового, заявивши, що він — батько її дитини: що вирішив суд

09:06, 4 серпня 2026
Чоловіка з тяжкою вродженою хворобою за один день визнали придатним до служби: суд скасував мобілізацію

Чоловіка з тяжкою вродженою хворобою за один день визнали придатним до служби: суд скасував мобілізацію

14:09, 4 серпня 2026
Вдові військового, якого застрелив командир, відмовили в оформленні документів для отримання допомоги: чому це незаконно

Вдові військового, якого застрелив командир, відмовили в оформленні документів для отримання допомоги: чому це незаконно

10:47, 3 серпня 2026
Колишнє подружжя не змогло поділити триповерховий магазин: інвалідність одного зі співвласників стала вирішальною

Колишнє подружжя не змогло поділити триповерховий магазин: інвалідність одного зі співвласників стала вирішальною

14:41, 3 серпня 2026
МОЗ оновило правила роботи стаціонарів: що зміниться для лікарів та пацієнтів

МОЗ оновило правила роботи стаціонарів: що зміниться для лікарів та пацієнтів

10:00, 4 серпня 2026
Чоловік помер, але позика залишилася: як фраза «на його розсуд» коштувала дружині $1,1 млн: позиція ВС

Чоловік помер, але позика залишилася: як фраза «на його розсуд» коштувала дружині $1,1 млн: позиція ВС

07:30, 4 серпня 2026

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Штрафуватимуть без попередження: Комітет підтримав штрафи до 170 тисяч за російську музику, але ще не знає як визначатимуть розмір штрафу

Комітет підтримав впровадження штрафів до 170 тисяч гривень штрафу за російську музику без попередження та без чітких критеріїв визначення санкції.

ВРП вирішила звільнити суддю Зборівського райсуду Валентину Чорну через систематичні порушення під час розгляду справ

Друга ДП ВРП застосувала до Валентини Чорної дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення з посади судді.

Верховний Суд виправдав водія, який збив патрульного: ДТП без прямого умислу не можна вважати нападом на поліцейського

Верховний Суд роз’яснив, коли ДТП з поліцейським не підпадає під відповідальність за умисне заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцю.

Живете за кордоном, але маєте український паспорт: чи може ДПС стягнути відсоток із доходу

Податкова служба пояснила, що якщо громадянин є податковим нерезидентом України та отримує доходи лише за кордоном, обов’язку подавати декларацію в рідній країні не виникає.

Сім років під слідством без вини: скільки компенсації має заплатити держава за рішенням Верховного Суду

Верховний Суд підтвердив, що закон про бюджет не може зменшувати розмір компенсації за незаконне переслідування.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]