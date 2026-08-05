Критичні висловлювання про суддю самі по собі не є підставою для повернення апеляційної скарги — Верховний Суд

Повернення апеляційної скарги через критику судді є неприпустимим, якщо вона не містить нецензурної чи явно образливої лексики.

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Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду дійшов висновку, що критичні висловлювання щодо законності та обґрунтованості судового рішення самі по собі не свідчать про зловживання процесуальними правами, якщо процесуальний документ не містить нецензурної лексики, лайливих чи явно образливих висловлювань. Позбавлення особи права на апеляційний перегляд лише через різку форму критики за таких обставин є непропорційним.

Обставини справи

У справі 146/561/21 позивачка звернулася до суду із заявою про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні її заяви, після чого вона подала апеляційну скаргу.

Втім Вінницький апеляційний суд не перейшов до розгляду доводів скарги. Суд визнав, що заявниця зловжила процесуальними правами, оскільки в апеляційній скарзі називала суддю першої інстанції «працівником суду» та «особою», а також зазначала, що суддя допустила низку помилок і не мала відповідної спеціалізації. На думку апеляційного суду, такі висловлювання виходили за межі допустимої критики та свідчили про неповагу до суду, тому апеляційну скаргу було повернуто.

Не погодившись із таким рішенням, заявниця звернулася з касаційною скаргою до Верховного Суду.

Що вирішив Верховний Суд

Касаційний цивільний суд скасував ухвалу апеляційного суду.

Верховний Суд нагадав, що право на апеляційний перегляд є складовою права на справедливий суд, гарантованого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Тому особа не може бути без достатніх підстав позбавлена можливості оскаржити судове рішення.

КЦС ВС зазначив, що практика Верховного Суду допускає визнання зловживанням процесуальними правами випадків, коли процесуальні документи містять нецензурну лексику, лайливі, образливі чи принизливі висловлювання щодо суду або інших учасників процесу. Однак у цій справі таких обставин не було.

Проаналізувавши зміст апеляційної скарги, Верховний Суд встановив, що заявниця висловлювала критичні зауваження щодо законності та обґрунтованості рішення суду першої інстанції, а суддю називала «працівником суду». Водночас скарга не містила нецензурної лексики, лайливих слів чи висловлювань, які були б грубими або явно образливими стосовно суду чи інших учасників процесу.

За висновком КЦС ВС, ступінь критики, допущеної заявницею, не відповідав настільки суворому заходу процесуального реагування, як позбавлення її передбаченого Конституцією України права на апеляційний перегляд судового рішення. Тому підстав для визнання подання апеляційної скарги зловживанням процесуальними правами не було.

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу та скасував ухвалу Вінницького апеляційного суду, якою апеляційну скаргу було повернуто. Водночас КЦС ВС окремо зазначив, що не направляв справу до апеляційного суду для вирішення питання про відкриття апеляційного провадження, оскільки після постановлення оскаржуваної ухвали апеляційний суд уже відмовив у відкритті апеляційного провадження в цій справі.

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