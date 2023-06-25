На Київщині підліток сів за кермо та влетів і інше авто, фото

Внаслідок ДТП травми отримала водійка другої машини.

Фото: Поліція Київщини

У Рокитному Київської області 15-річний хлопець сів за кермо авто та зіткнувся з іншим транспортним засобом, передає пресслужба поліції Київщини.

«У Рокитному 15-річний хлопець сів за кермо та в'їхав у зустрічний легковик. Рухаючись по вузькій вулиці, неповнолітній зіткнувся з іншим автомобілем. Внаслідок ДТП 33-річна водійка отримала забій грудної клітини та травми кінцівок. Підліток не постраждав», – розповіли в пресслужбі.

Правоохоронці встановлюються усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Фото: Поліція Київщини

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