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  1. В Україні

На Київщині підліток сів за кермо та влетів і інше авто, фото

10:10, 25 червня 2023
Внаслідок ДТП травми отримала водійка другої машини.
На Київщині підліток сів за кермо та влетів і інше авто, фото
Фото: Поліція Київщини

У Рокитному Київської області 15-річний хлопець сів за кермо авто та зіткнувся з іншим транспортним засобом, передає пресслужба поліції Київщини.

 «У Рокитному 15-річний хлопець сів за кермо та в'їхав у зустрічний легковик. Рухаючись по вузькій вулиці, неповнолітній зіткнувся з іншим автомобілем. Внаслідок ДТП 33-річна водійка отримала забій грудної клітини та травми кінцівок. Підліток не постраждав», – розповіли в пресслужбі.

Правоохоронці встановлюються усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Фото: Поліція Київщини

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