У Києві біля метро «Театральна» облаштовують наземний перехід, фото

Наземний перехід дублюватиме підземний на вулиці Богдана Хмельницького.

У Києві відбувається ремонт вулиці Богдана Хмельницького. Там дорожники оновлюють дорожнє покриття з гранітної бруківки.

В рамках цього ремонту на вулиці облаштують наземний перехід, який дублюватиме підземний на вулиці Богдана Хмельницького біля метро «Театральна», пише «Хмарочос».

Раніше кияни намагалися провести ідею облаштування наземного переходу біля метро «Театральна» через Громадський бюджет, але проєкт не добрав голосів.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.