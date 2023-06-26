У Донецькій області нацгвардійці знищили ворожу БМД-4, відео

Цей процес вдалося зафіксувати.

Українські спецпризначенці знищили ворожу БМД-4 у Донецькій області. Цей процес вдалося зафіксувати на відео, повідомляє МВС.

"Спецпризначенці Нацгвардії знищили російську БМД-4. Це один із нових зразків ворожої бойової машини. Чудова робота. Рухаємося далі", - йдеться у повідомленні.

БМД-4 - російська бойова гусенична плаваюча машина, призначена для транспортування особового складу повітряно-десантних військ, підвищення його мобільності, озброєності та захищеності на полі бою.

Спецпризначенці Нацгвардії знищили російську БМД-4 на Донеччині.



Це один із нових зразків ворожої бойової машини.



Чудова робота. Рухаємося далі. pic.twitter.com/pnuG0LyYya — МВС України (@MVS_UA) June 26, 2023

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