У Києві евакуатор забрав Lamborghini за $300 000, фото

У столиці елітний Lamborghini Huracan, ймовірно, відвезли на штрафмайданчик.

Фото: wikimedia.org

У Києві на Подолі помітили евакуатор з автомобілем Lamborghini Huracan. Дорогий суперкар, ймовірно, забрали на штрафмайданчик.

Фото оприлюднили місцеві жителі у соціальних мережах.

Варто зазначити, що така машина коштує не менше 300 000 доларів. Вона обладнана 5,2-літровим V10 потужністю від 580 до 640 л. с.

Раніше ми повідомляли про ДТП на півмільйона доларів: у Києві зіткнулися елітні Lamborghini та Maserati.

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