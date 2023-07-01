Прем’єр Іспанії Педро Санчес прибув до Києва, відео

Педро Санчес заявив, що український народ підтримуватимуть, доки в Європі не повернеться мир.

У суботу, 1 липня, Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес прибув до Києва - у перший день головування Іспанії в Раді ЄС. Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

«Уже в Києві. Я хотів, щоб перший акт головування Іспанії в Раді ЄС відбувся в Україні разом з Зеленським. Усю європейську солідарність я передаю вашому уряду і парламенту. Ми будемо підтримувати український народ, поки в Європі не повернеться мир», - написав Санчес.

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