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  1. В Україні

Прем’єр Іспанії Педро Санчес прибув до Києва, відео

10:39, 1 липня 2023
Педро Санчес заявив, що український народ підтримуватимуть, доки в Європі не повернеться мир.
Прем’єр Іспанії Педро Санчес прибув до Києва, відео
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У суботу, 1 липня, Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес прибув до Києва - у перший день головування Іспанії в Раді ЄС. Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

«Уже в Києві. Я хотів, щоб перший акт головування Іспанії в Раді ЄС відбувся в Україні разом з Зеленським. Усю європейську солідарність я передаю вашому уряду і парламенту. Ми будемо підтримувати український народ, поки в Європі не повернеться мир», - написав Санчес.

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