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  1. В Україні

У бензин потрапила вода: в ОККО прокоментували інцидент з поломкою машин на АЗС

15:22, 1 липня 2023
На АЗС сталась технічна несправність - вода потрапила у резервуар з бензином марки А-95.
У бензин потрапила вода: в ОККО прокоментували інцидент з поломкою машин на АЗС
Фото: Varta-1
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», 30 червня у Львові на одній із заправок мережі OKKO стався скандальний інцидент: після заправки 95-м бензином більше 10 машин не змогли залишити територію АЗС.

В компанії зробили заяву щодо інциденту і пообіцяли компенсувати витрати на ремонт та евакуатори.

«Наші клієнти, сьогодні на АЗК у Львівській обл., Солонка, вул.Стрийська, 34, о 18:30 сталася технічна несправність і вода потрапила у резервуар з бензином марки А-95.

Не в наших правилах замовчувати такі речі.

Ми визнаємо технічну несправність і приносимо вибачення за завдані незручності.

Всіх водіїв, хто заправився на цьому АЗК бензином марки А-95 сьогодні (30 червня, - ред) після 18:30 прохання  у разі виникнення несправностей з авто звернутися на гарячу лінію ОККО - 0 800 501 101.

Наразі ми фіксуємо всі звернення, оперативно опрацьовуємо заявки, витрати на ремонт та евакуатори будуть компенсовані», - сказано у заяві.

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