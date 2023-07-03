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  1. В Україні

Кількість жертв удару по Краматорську зросла: у лікарні померла українська письменниця

09:15, 3 липня 2023
Вікторія Амеліна померла від отриманих важких травм.
Кількість жертв удару по Краматорську зросла: у лікарні померла українська письменниця
Фото: PEN
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У лікарні Дніпра померла письменниця Вікторія Амеліна, яка отримала важкі поранення унаслідок російського удару по Краматорську 27 червня. Кількість загиблих через цей терористичний обстріл зросла до 13 людей. Про це повідомили на сайті громадської організації PEN Ukraine.

Вона була в ресторані Ria Lounge, куди влучила ракета окупантів, разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників.

"З величезним болем повідомляємо, що 1 липня в лікарні Мечникова у Дніпрі перестало битися серце письменниці Вікторії Амеліної. Її життя обірвалося через поранення, несумісне з життям, спричинене ракетним ударом російських окупантів по ресторану в Краматорську 27 червня 2023 року", - йдеться у повідомлені. 

Вікторія Амеліна - письменниця, членкиня українського PEN та документаторка російських воєнних злочинів в правозахисній організації Truth Hounds. Вона працювала на деокупованих територіях на сході, півдні та півночі України, зокрема на Ізюмщині, де знайшла щоденник убитого росіянами письменника Володимира Вакуленка.

Нагадаємо, що 27 червня рф завдала ракетного удару по центру Краматорська, внаслідок обстрілу зруйновано заклад харчування, де перебували люди.

Ймовірний коригувальник обстрілу затриманий і вже отримав підозру. 

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