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Депутатам Львівської обласної ради вручили повістки перед засіданням, фото

12:19, 4 липня 2023
Стало відомо, що повістки вручили в межах мобілізаційних заходів в Україні.
Депутатам Львівської обласної ради вручили повістки перед засіданням, фото
Фото: lvivoblrada.gov.ua
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У вівторок, 4 липня, депутатам Львівської обласної ради вручили повістки перед засіданням. Про це повідомив депутат Йосиф Ситник.

«Сесія Львівської обласної ради починається із зустрічі з представниками Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП м. Львова. Депутатам вручили Повістки. Слава Україні!» — зазначив Ситник.

Він не уточнив, скільки депутатів їх отримали.

Інформацію про вручення повісток депутатам перед засіданням підтвердила начальниця пресслужби Львівського ТЦК та СП Марія Левко у коментарі «Суспільному».

За її словами, повістки вручили в межах мобілізаційних заходів в Україні.

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