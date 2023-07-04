Депутатам Львівської обласної ради вручили повістки перед засіданням, фото

Стало відомо, що повістки вручили в межах мобілізаційних заходів в Україні.

Фото: lvivoblrada.gov.ua

У вівторок, 4 липня, депутатам Львівської обласної ради вручили повістки перед засіданням. Про це повідомив депутат Йосиф Ситник.

«Сесія Львівської обласної ради починається із зустрічі з представниками Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП м. Львова. Депутатам вручили Повістки. Слава Україні!» — зазначив Ситник.

Він не уточнив, скільки депутатів їх отримали.

Інформацію про вручення повісток депутатам перед засіданням підтвердила начальниця пресслужби Львівського ТЦК та СП Марія Левко у коментарі «Суспільному».

За її словами, повістки вручили в межах мобілізаційних заходів в Україні.

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