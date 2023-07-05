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Нові зміни до Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня – текст

Питання відрядження суддів тепер буде розглядати ВККС.

Нацбанк поки не штрафував банки та обмінники за відмову приймати «старі» долари

За словами заступника голови НБУ Дмитра Олійника, питання вирішувалися у робочому порядку, однак санкції потенційно можуть бути застосовані.

КСУ визнав неконституційною норму про штраф у 100% і конфіскацію товарів, переміщених з приховуванням від митного контролю

Конституційний Суд визнав неконституційною санкцію Митного кодексу, яка передбачає накладення на винних осіб, які перемістили товар через кордон із приховуванням від митного контролю, штрафу у розмірі 100% вартості товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил із конфіскацією цих товарів.

Для суддів введуть деякі нові заборони: Кабмін вніс пакет законопроектів щодо змін до антикорупційного законодавства

Зокрема суддям заборонять розглядати протоколи про адмінправопорушення щодо своїх колег і введуть обов’язок декларування операцій з обміну валюти.

Кабмін пропонує Раді припинити виплату пенсій пенсіонерам, які отримували виплату від окупантів: є умова

Уряд зареєстрував у парламенті законопроєкт, яким пропонується припинити виплату української пенсії, пенсіонерам, що отримували виплату від РФ за умови, якщо вони це задекларують у заяві, однак на осіб, які «забули» про російську пенсію може потенційно чекати сюрприз.

  1. В Україні

Через річку Десна відкрили тимчасову переправу, фото

14:53, 5 липня 2023
5 липня відбудованим мостом через річку Десна (Київський міст) поїхав перший транспорт.
Через річку Десна відкрили тимчасову переправу, фото
Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov
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У середу, 5 липня, відкрили рух тимчасовою переправою через річку Десна. Про це повідомив віце-прем'єр міністр з відновлення України Олексій Кубраков на своїй сторінці у Facebook.

«Тепер водіям не потрібно користуватися об’їздом, а це заощаджений час та зекономлені гроші громадян та бізнесу.

Обмеження руху поки стосуються тільки вантажного транспорту — проїхати ним зможуть вантажівки загальною масою до 18 тонн і навантаженням на вісь до 7 тонн.

Облаштування переправи зайняло близько року. Роботи були ускладнені тим, що на дні річки все ще перебували потужні боєприпаси, які потребували знешкодження. Окрім цього, всі роботи відбувались паралельно з ліквідацією наслідків перебування окупантів», - написав він.

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Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov

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