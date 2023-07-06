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  1. В Україні

У Міноборони презентували оновлену літню польову жіночу форму одягу, фото

12:25, 6 липня 2023
В оновленій формі одягу для жінок-військовослужбовців внесено низку змін.
У Міноборони презентували оновлену літню польову жіночу форму одягу, фото
Фото: Міністерство оборони України
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Міністерство оборони України презентувало оновлену літню польову форму для жінок, у розробці якої врахували антропометричні дані жінок та внесено конструктивні зміни, за рахунок яких вона стала більш підлаштованою під жіночу будову тіла. Фото нової форми оприлюднили у пресслужбі відомства.

В оновленій формі для жінок внесено так і зміни:

куліска на кітелі для регулювання зайвого об'єму тканини на спині,

вкорочений кітель та розрізи по боках для зручності нахилів та присідань,

еластична стрічка під колінами для зменшення ширини штанини,

завищена лінія талії в штанах з «тунельним» поясом (у разі зміни об'ємів талії військовослужбовиці, наприклад, вагітності на ранніх строках).

Заступник Міністра оборони України Денис Шарапов відзначив важливість таких змін, оскільки у лавах Збройних Сил перебуває близько 42 тис. військовослужбовиць.

«Сьогодні у лавах ЗСУ близько 42 тисяч жінок-військовослужбовців, близько п’яти тисяч з них перебувають на передньому краї, де виконують бойові завдання нарівні з чоловіками. Тому наше завдання — забезпечити їм належні умови проходження військової служби. Зручна військова форма одягу — це одна із важливих складових, адже наші захисниці носять її щодня», — сказав він.

Фото: Міністерство оборони України 

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