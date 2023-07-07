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Як виглядатимуть нові назви станцій метро в Києві, фото

14:20, 7 липня 2023
Архітектори обрали шрифти для нових назв станцій столичного метро.
Як виглядатимуть нові назви станцій метро в Києві, фото
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Стало відомо, як виглядатимуть нові назви метро у Києві. Для перейменованих станцій обрали варіанти шрифтів. Про це повідомив дизайнер Богдан Гдаль, які їх запропонував.

«Архітектори обрали для перейменованих станцій метро мої варіанти написів на колійних стінах. Отже, вони виглядатимуть так, як на фото», - зазначив Гдаль.

Раніше ми писали, що у метро Києва почали замінювати вказівники на одній з перейменованих станцій.

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