Володимир Зеленський та Анджей Дуда зустрілися в Луцьку, фото

У Кафедральному костелі святих Петра й Павла в Луцьку відбулась неанонсована зустріч Зеленського та Анджея Дуди.

Фото: suspilne.media

У неділю, 9 липня, у Луцьк із візитом прибули Президенти України та Польщі. Володимир Зеленський та Анджей Дуда завітали до Кафедрального костелу святих Петра й Павла. Про це повідомляє Суспільне.

Візит глав двох держав у Луцьку заздалегідь не анонсували. Напередодні ввечері у міській раді повідомили, що рух транспорту на вулицях Старого міста, де розташований костел, буде перекрито у зв'язку із проведенням заходів з вшанування пам'яті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії.

Повідомляється, що на месу прибув митрополит Православної церкви України Епіфаній, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, Блаженніший Святослав, глава Української греко-католицької церкви.

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