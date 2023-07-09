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Рада ухвалила закон про надання допомоги військовим у приватних медичних клініках, однак не зрозуміло, за чий рахунок

Рада ухвалила закон, який передбачає, що військовослужбовцям під час воєнного стану надаватимуть меддопомогу у приватних клініках, однак не визначено, яку саме і не зрозуміло, чиїм коштом.

Рада розширила перелік волонтерів, збори яких звільняються від оподаткування

Депутати ухвалили закон про розширення переліку волонтерів, допомога яких звільняється від оподаткування.

Дисциплінарних інспекторів для ВРП планують добирати за допомогою міжнародних експертів

Можливість залучення іноземних експертів для формування Служби дисциплінарних інспекторів обговорюється в парламенті.

Міністр економіки Юлія Свириденко дала термінове доручення щодо перевірки Національного агентства з акредитації: чи не зроблять винними «попередників»

«Судово-юридичній газеті» стало відомо, що державний секретар Мінекономіки Віталій Петрук і нинішній очільник Нацагентства з акредитації Сергій Костюк у різний час очолювали Державне агентство України з управління зоною відчуження, і є великі ризики щодо об’єктивності результатів перевірки НААУ.

Повернення переданих через військову агресію цивільних справ до судів, які відновлюють підсудність, не передбачене законом,— голова КЦС ВС Борис Гулько

Голова КЦС Верховного Суду Борис Гулько звернувся до адвокатської спільноти: передати назад цивільні справи до судів, які відновили підсудність, неможливо в силу закону.

  1. В Україні

Володимир Зеленський та Анджей Дуда зустрілися в Луцьку, фото

11:17, 9 липня 2023
У Кафедральному костелі святих Петра й Павла в Луцьку відбулась неанонсована зустріч Зеленського та Анджея Дуди.
Володимир Зеленський та Анджей Дуда зустрілися в Луцьку, фото
Фото: suspilne.media
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У неділю, 9 липня, у Луцьк із візитом прибули Президенти України та Польщі. Володимир Зеленський та Анджей Дуда завітали до Кафедрального костелу святих Петра й Павла. Про це повідомляє Суспільне.

Візит глав двох держав у Луцьку заздалегідь не анонсували. Напередодні ввечері у міській раді повідомили, що рух транспорту на вулицях Старого міста, де розташований костел, буде перекрито у зв'язку із проведенням заходів з вшанування пам'яті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії.

Повідомляється, що на месу прибув митрополит Православної церкви України Епіфаній, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, Блаженніший Святослав, глава Української греко-католицької церкви.

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