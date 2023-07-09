На Київщині храм УПЦ МП перейшов до ПЦУ: не обійшлося без провокацій, відео

Жінка, яка назвала себе юристом УПЦ, спробувала зірвати голосування за перехід до храму до ПЦУ.

У Бородянці на Київщині храм св. Архістратига Михайла перейшла від УПЦ МП до ПЦУ. Про це повідомив «Київ зараз».

«Сьогодні близько 200 парафіян храму св. Архістратига Михайла, що у Бородянці, зібралися на головній площі міста та проголосували за перехід із УПЦ до ПЦУ. Під час цього жінка, яка назвала себе юристом УПЦ, спробувала зірвати голосування, її вивела поліція», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за підсумками голосування було ухвалено рішення про перехід до ПЦУ, а настоятелем храму було призначено отця Дмитра.

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