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  1. В Україні

У Білій Церкві священик УПЦ ПМ застосував проти людей вогнегасник, відео

10:56, 10 липня 2023
40 жителів Білої Церкви намагались потрапити до храму, але їх не пускав священик УПЦ ПМ.
У Білій Церкві священик УПЦ ПМ застосував проти людей вогнегасник, відео
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У Білій Церкві священик УПЦ ПМ у Спасо-Преображенському соборі застосував вогнегасник проти людей, які зібрались біля будівлі. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах та оприлюднили відео інциденту.

Зазначається, що понад 40 містян зібралися поблизу храму аби вигнати священників УПЦ МП з приміщення. На місце інциденту також прибула поліція.

Згодом жителям Білої Церкви разом із представниками ПЦУ вдалося потрапили у Спасо-Преображенський собор.

Як повідомив новий настоятель собору протоієрей Микола Гопайнич, представники УПЦ МП забрали ікони із собору.

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