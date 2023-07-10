Ігор Клименко представив нового командувача Національної гвардії України Олександра Півненка, фото

Олександр Півненко призначений Указом Президента України.

Джерело фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Міністр внутрішній справ Ігор Клименко представив нового командувача Національної гвардії України Олександра Півненка.

Як розповіли у МВС, полковник Півненко має актуальний бойовий досвід. Колишній командир окремого загону спеціального призначення НГУ, який обороняв Харків та брав участь у контрнаступі на Слобожанщині. Після цього командував 3-ю бригадою оперативного призначення «Спартан» – однією із бригад Гвардії наступу. А після повернення із Бахмуту очолював Східне територіальне управління НГУ.

Міністр внутрішніх справ України зазначив, що очільник Нацгвардії, як і попередній командувач, має сфокусуватися на підготовці бригад «Гвардії наступу» та ефективному використанні вже сформованих підрозділів.

Олександр Півненко призначений Указом Президента України.

Джерело фото: facebook.com/mvs.gov.ua

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