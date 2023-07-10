У Дарницькому районному суді міста Києва з’явилася система навігації: як вона виглядає, фото

В Дарницькому районному суді міста Києва реалізовано проєкт по створенню навігації та системи ознакування.

Джерело фото: ki.court.gov.ua

З метою розвитку та поширення ідей архітектурної, транспортної та інформаційної доступності органів правосуддя, інклюзивності публічного простору судових установ, застосування філософії універсального дизайну та забезпечення ефективної комунікації працівників судів з особами з інвалідністю Управлінням в Дарницькому районному суді міста Києва реалізовано проєкт по створенню навігації та системи ознакування.

Про це повідомили у Територіальному управлінні Державної судової адміністрації України в місті Києві.

Система навігації створена у відповідності до вимог, що виконують важливу соціальну та просвітницьку функцію, спрямовану на чітке та неухильне розуміння та дотримання суб’єктами прийняття управлінських рішень в судовій системі державних будівельних норм щодо інклюзивності, створення безбар’єрного простору у приміщеннях судів, а відтак забезпечення принципу рівного доступу до правосуддя усіх категорій громадян.

«Виконуючи поставлену мету по практичній реалізації принципів верховенства права та безбар’єрності судових установ і процедур для учасників судових процесів усіх категорій, Управління сподівається на позитивні наслідки для усієї судової системи України», - зазначили там.

Джерело фото: ki.court.gov.ua

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