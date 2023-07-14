Боксер Олександр Усик зібрався балотуватися в президенти, відео

Піду в крузервейт, ще раз стану абсолютним чемпіоном, а потім завʼяжу і піду балотуватись у президенти, — жартівливо сказав чемпіон світу.

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) у жартівливій формі заявив про бажання балотуватися на пост президента України.

Він розповів, що буде робити, коли історія з Тайсоном Фʼюрі закінчиться.

"Піду в крузервейт, ще раз стану абсолютним чемпіоном, а потім завʼяжу і піду балотуватись у президенти. Чи Зеленському слід хвилюватись? Зеленський спокійний, бо в нього є сила", - сказав Усик у коментарі журналістам.

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