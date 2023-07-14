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Комітет обговорив відкриття публічного доступу до Реєстру арештованих активів з новою очільницею АРМА Оленою Думою

Голова антикорупційного Комітету Верховної Ради Анастасія Радіна підкреслила, що для відкриття публічного доступу до Реєстр арештованих активів не потрібен дозвіл Кабміну.

Рада дозволила кредитним спілкам обмінювати валюту

Депутати підтримали закон, яким передбачається надати можливість кредитним спілкам обмінювати валюту.

Рада надала додаткові соціальні гарантії військовослужбовцям ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, УДО

Разом з тим, Головне юридичне управління ВР зазначило, що у тексті до другого читання вбачається вибірковий підхід до визначення категорії осіб, на яких поширюватимуться положення про соціальні гарантії.

Рада розширила перелік осіб, визнаних особами з інвалідністю внаслідок війни

Ухваленим законом віднесено до осіб з інвалідністю внаслідок війни військовослужбовців, які були поранені через ракетні, артилерійські чи авіаудари по навчальних центрах.

ЄСПЛ визнав порушення Конвенції у справі екс-голови КСУ часів Януковича Анатолія Головіна

Європейський суд ухвалив рішення у справі Анатолія Головіна, який був головою Конституційного Суду України у 2010-2013 роках та якого було звільнено за порушення присяги.

  1. В Україні

Боксер Олександр Усик зібрався балотуватися в президенти, відео

13:21, 14 липня 2023
Піду в крузервейт, ще раз стану абсолютним чемпіоном, а потім завʼяжу і піду балотуватись у президенти, — жартівливо сказав чемпіон світу.
Боксер Олександр Усик зібрався балотуватися в президенти, відео
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Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) у жартівливій формі заявив про бажання балотуватися на пост президента України.

Він розповів, що буде робити, коли історія з Тайсоном Фʼюрі закінчиться.

"Піду в крузервейт, ще раз стану абсолютним чемпіоном, а потім завʼяжу і піду балотуватись у президенти. Чи Зеленському слід хвилюватись? Зеленський спокійний, бо в нього є сила", - сказав Усик у коментарі журналістам.

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