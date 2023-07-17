НАБУ викликало юриста Андрія Довбенка для ознайомлення з документами

Андрію Довбенку необхідно прибути до НАБУ для вручення процесуальних документів та ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Фото: ukranews.com

НАБУ викликало юриста Андрія Довбенка для ознайомлення з матеріалами розслідування. Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

Стосовно нього завершили розслідування у справі про організацію зловживань з арештованим майном, переданим в управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів.

«Повістка про виклик Довбенка Андрія Миколайовича. Вам необхідно невідкладно, але не пізніше 18:00 21.07.2023 року прибути до НАБУ як підозрюваному для вручення процесуальних документів та ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №62019000000000639 від 11.05.2019», – йдеться в повістці про виклик.

Раніше повідомлялося, що ВАКС дозволив заочне розслідування стосовно юриста Довбенка.

Додамо, ВАКС заочно арештував юриста Андрія Довбенка.

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