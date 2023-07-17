На Волині затримали тракториста з причепом контрабандних цигарок, фото

Понад 5 тисяч пачок цигарок різних торговельних марок ймовірно були підготовленні для незаконного переправлення до Польщі.

Фото: ДПСУ

Поблизу українсько-польського кордону прикордонники Волинського загону виявили осіб, можливо причетних до незаконного переміщення до Польщі тютюнових виробів, та трактор з контрабандним крамом. Про це повідомляє ДПСУ.

Днями, реалізовуючи оперативну інформацію щодо можливої протиправної діяльності, прикордонний патруль за 20 метрів до держрубежу помітив двох чоловіків. В ході перевірки наряд встановив, що законних підстав перебувати в цій місцевості громадяни не мали. Згодом в поле зору прикордонників потрапив трактор, водій якого, побачивши правоохоронців, здійснив розворот та продовжив рух у протилежному від кордону напрямку.

Невдовзі в результаті пошукових заходів прикордонники зупинили транспортний засіб, яким керував 51-річний житель Любомльщини. Провівши ретельний огляд трактора, військовослужбовці виявили в причепі подвійне днище. В обладнаній схованці знаходилися пакунки з тютюновими виробами. Загалом звідти наряд дістав понад 5 тисяч пачок цигарок різних торговельних марок, які ймовірно були підготовленні для незаконного переправлення до Польщі.

Чоловіків доставили до підрозділу для з'ясування обставин правопорушення та складання адміндокументів.

Тютюнові вироби та транспортний засіб правоохоронці вилучили.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.