У Львові врятували кота, який 11 днів пробув під завалами будинку: відео

Кіт Черчилль 11 днів пролежав під цеглами.

З-під завалів львівського будинку, куди 6 липня влучила ракета російських окупантів, врятували кота Черчилля. Про дивовижний порятунок кота розповіла зоозахисниця Оксана Кошак на своїй сторінці у Facebook.

«Це просто чудо! Сьогодні, на 11-й день після влучення ракети в наш будинок, серед завалів комунальники знайшли живого котика. І це також домашній улюбленець пані Олі. … Пані Оля була в дворі, одразу впізнала свого Черчилля. Ми разом завезли його в клініку. Котик зневоднений, втомлений, але має апетит», – написала вона.

Також зоозахисниця оприлюднила відео з котом.

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