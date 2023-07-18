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  1. В Україні

У Львові врятували кота, який 11 днів пробув під завалами будинку: відео

22:30, 18 липня 2023
Кіт Черчилль 11 днів пролежав під цеглами.
У Львові врятували кота, який 11 днів пробув під завалами будинку: відео
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З-під завалів львівського будинку, куди 6 липня влучила ракета російських окупантів, врятували кота Черчилля.  Про дивовижний порятунок кота розповіла зоозахисниця Оксана Кошак на своїй сторінці у Facebook.

«Це просто чудо! Сьогодні, на 11-й день після влучення ракети в наш будинок, серед завалів комунальники знайшли живого котика. І це також домашній улюбленець пані Олі. … Пані Оля була в дворі, одразу впізнала свого Черчилля. Ми разом завезли його в клініку. Котик зневоднений, втомлений, але має апетит», – написала вона.

Також зоозахисниця оприлюднила відео з котом.

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