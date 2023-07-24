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  1. В Україні

Причини звільнення Пристайка та хто займе його місце, – інсайдерська інформація з кулуарів

13:14, 24 липня 2023
В Парламенті існують неоднозначні думки щодо причин звільнення Пристайка та можливого призначення на його місце Костіна.
Причини звільнення Пристайка та хто займе його місце, – інсайдерська інформація з кулуарів
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У Раді курсує інформація про те, що Вадима Пристайка звільнили з посади посла у Великій Британії за критику на адресу президента. Тепер його місце може зайняти Генеральний прокурор Андрій Костін. Про це повідомляє NV.

Сам Костін можливе призначення на посаду посла поки не коментує.

Не підтвердили, але й не спростували інформацію про призначення ще два джерела редакції NV у представництві партії «Слуга народу».

Водночас опитані журналістами представники «Слуги народу» переконані, що посла звільнили за недавнє інтерв'ю, у якому він розкритикував слова президента України Володимира Зеленського про вдячність міністру оборони Великобританії Бену Воллесу, назвавши їх «нездоровим сарказмом».

Один із інсайдерів NV у парламенті, наближений до Банкової, зауважив, що Пристайка давно планували замінити. Мовляв, від посла очікували більшої активності у роботі на цій посаді. Але критика президента стала останньою краплею.

Високопоставлений представник МЗС не під запис зауважив, що звільнення посла дійсно пов’язане із критикою на адресу очільника держави. Окрім того, за його словами, до Пристайка з боку Банкової «була особиста неприязнь», хоча вголос це і не лунало.

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