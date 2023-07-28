ЗСУ звільнили населений пункт Старомайорське, відео

Українські військові вибили ворога зі Старомайорського.

Збройні сили України звільнили від російської окупації населений пункт Старомайорське Донецької області. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Голова держави опублікував відео, на якому українські військові повідомляють про звільнення села.

«35-та бригада, а також батальйон тероборони «Арей» виконуючи завдання звільнили село Старомайорське», - заявили військові у відео.

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