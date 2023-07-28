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«Укрпошта» планує випустити марку з фехтувальницею Ольгою Харлан, фото

20:00, 28 липня 2023
«Укрпошта» готує марку на честь Ольги Харлан, яка відмовилася потиснути руку суперниці з рф і отримала через це дискваліфікацію.
«Укрпошта» планує випустити марку з фехтувальницею Ольгою Харлан, фото
Фото: Ігор Смілянський
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«Укрпошта» має намір випустити марку з українською фехтувальницею Ольгою Харлан, яка відмовилася тиснути руку росіянці на чемпіонаті світу і отримала через це дискваліфікацію.

«От таку марку нам в «Укрпошті» пропонують випустити. Ми, звичайно, подумаємо, але в роботі вже є щось схоже – чекайте на початку серпня. А Ольга Харлан – крута!» – розповів генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Раніше ми писали, що українську фехтувальницю Харлан дискваліфікували після відмови потиснути руку росіянці.

Додамо, що Україна буде оскаржувати дискваліфікацію Ольги Харлан з чемпіонату світу з фехтування.

Також стало відомо, що Україна попереджала організаторів Чемпіонату світу з фехтування про відмову від рукостискання з російськими атлетами.

Додамо, Міжнародний олімпійський комітет відреагував на скандал із дискваліфікацією Ольги Харлан.

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