«Укрпошта» планує випустити марку з фехтувальницею Ольгою Харлан, фото

«Укрпошта» готує марку на честь Ольги Харлан, яка відмовилася потиснути руку суперниці з рф і отримала через це дискваліфікацію.

Фото: Ігор Смілянський

«Укрпошта» має намір випустити марку з українською фехтувальницею Ольгою Харлан, яка відмовилася тиснути руку росіянці на чемпіонаті світу і отримала через це дискваліфікацію.

«От таку марку нам в «Укрпошті» пропонують випустити. Ми, звичайно, подумаємо, але в роботі вже є щось схоже – чекайте на початку серпня. А Ольга Харлан – крута!» – розповів генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Раніше ми писали, що українську фехтувальницю Харлан дискваліфікували після відмови потиснути руку росіянці.

Додамо, що Україна буде оскаржувати дискваліфікацію Ольги Харлан з чемпіонату світу з фехтування.

Також стало відомо, що Україна попереджала організаторів Чемпіонату світу з фехтування про відмову від рукостискання з російськими атлетами.

Додамо, Міжнародний олімпійський комітет відреагував на скандал із дискваліфікацією Ольги Харлан.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.