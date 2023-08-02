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На Закарпатті викрито військкома, який «найняв» військовослужбовців будувати йому будинок, відео

17:21, 2 серпня 2023
У начальника районного ТЦК також знайшли заборонену символіку: георгіївські стрічки, прапор рф, одяг із символікою країни-агресора, а також особисті документи, видані на території рф.
На Закарпатті викрито військкома, який «найняв» військовослужбовців будувати йому будинок, відео
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На Закарпатті викрито у зловживанні начальника одного з районних ТЦК, який використовував військовослужбовців для будівництва власного будинку. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Зазначається, що земельну ділянку під будівництво начальник одного з підрозділів РТЦК придбав під час воєнного стану, після чого побудував на ній приватну садибу. Оформив майно фігурант на близького родича.

«Правоохоронці провели обшуки. На будівельному майданчику поліцейські виявили військовослужбовців, які у службовий час зводили будинок для свого начальника. Під час обшуків вилучено службову документацію, дорогоцінні метали, гроші. Також у фігуранта вилучена заборонена символіка: георгіївські стрічки, прапор рф, одяг із символікою країни-агресора, а також особисті документи, видані на території рф», — йдеться у повідомленні.

Державне бюро розслідувань у взаємодії з Нацполіцією повідомило начальнику одного з відділів Ужгородського районного територіального центру комплектування та підтримки про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Розслідування триває, проводяться невідкладні слідчі дії.

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