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Адміністрації Державної прикордонної служби додали повноважень

Тепер вона також координує діяльність державних органів, що здійснюють різні види контролю під час перетинання державного кордону.

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  1. В Україні

Прикордонники показали, як збивали «шахеди» під час нічної атаки рф, відео

23:22, 2 серпня 2023
Двом вогневим групам вдалось знищити по одному ворожому дрону.
Прикордонники показали, як збивали «шахеди» під час нічної атаки рф, відео
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У середу, 2 серпня, під час нічної ворожої атаки прикордонники збили два «Шахеди» на півдні країни. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Вночі російська федерація здійснила масовану дронову атаку безпілотниками типу Shahed-136 по портовій і промисловій інфраструктурі Подунав'я.

Отримавши команду до бою, вогневі групи оперативно зайняли позиції для знищення ворожих БпЛА. Попри складне візуальне виявлення цілі в темряві, двом вогневим групам вдалось знищити по одному ворожому дрону», — йдеться у повідомленні.

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