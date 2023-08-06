Зеленський заявив про продовження кадрових чисток: згадав військкомів і депутатів

Глава держави підкреслив, що старих форматів більше не буде.

Президент України Володимир Зеленський заявив про продовження кадрових чисток. Про він зазначив у традиційному зверненні.

«Наступного тижня буде продовження нашої роботи з очищення державних інституцій від тих, хто намагався перетягнути з минулого всі ті старі свої звички, старі схеми, які дуже довго, десятиліттями, послаблювали Україну», - заявив він.

Глава держави підкреслив, що старих форматів більше не буде.

«Старих форматів у нашій державі більше не буде - тих форматів, коли одні захищали державу й людей, а інші намагалися поставити і державу, і людей на службу своїй вигоді. Хоч би ким людина була - чи то «воєнкомом», чи то депутатом, чи то посадовцем - кожен повинен працювати лише заради держави. Так і буде», - додав він.

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