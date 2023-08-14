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Проект мосту-хвилі на Оболоні змінили: як насправді він виглядатиме, фото

17:45, 14 серпня 2023
Переправа відрізнятиметься від початкових візуалізацій.
Проект мосту-хвилі на Оболоні змінили: як насправді він виглядатиме, фото

У Києві на Оболоні продовжується будівництво нового мосту-хвилі. Переправа має з'єднати парк «Наталка» з Оболонським островом на Дніпрі.

Перше фото збудованої частини мосту завантажила в мережу архітекторка ГО «Парк Наталка» Богдана Бесчастна. На ньому видно готову частину споруди.

Проєкт хвилеподібного моста на Оболоні зазнав змін, підтвердив архітектор проєкту Андрій Миргородський, передає The Village.

Миргородський заявив, що візуалізації, опубліковані раніше, лише ілюстрували ідею, а остаточні проєктні рішення відображені на інших рендерах, які досі не оприлюднювали.

За словами архітектора, бдівництво мосту завершать восени 2023 року. Водночас у Оболонській РДА у квітні повідомляли, що запланований термін завершення будівництва – 2024 рік.

Міст стане частиною розважального парку із пляжем, велодоріжками, зоною для барбекю, фудкортом, спортивними й дитячими майданчиками, набережною з причалом для човнів, який будують на Оболонському острові.

Відомо, що на будівництво моста-хвилі метрополія Великого Парижа виділила 19 496 412 грн. Пізніше уряд Тайваню надав на добудову ще 2,5 млн доларів фонду «Майбутній Київ», який заснували місцевий голова Віталій Кличко та забудовник Ігор Ніконов.

Міст-хвиля на Оболоні буде 160 метрів у довжину, та 4 метри – у ширину. Споруду підсвічуватимуть різними кольорами, а також там вмикатимуть музику, коли збиратиметься певна кількість людей.

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