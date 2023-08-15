В Раді пропонують декриміналізувати порно

Народні обранці підготували законопроєкт про легалізацію порнографічного контенту.

У Верховній Раді розпочався підпис під законопроєктом про декриміналізацію статті 301 Кримінального кодексу України, якою передбачено позбавлення волі за ввезення творів, зображень порнографічного характеру з метою збуту чи розповсюдження або їх виготовлення, зберігання. Підписи збираються до ранку п’ятниці, – повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Кримінальна відповідальність залишиться виключно за:

порно без згоди (порнопомста, deep fake)

екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія)

порно з дітьми і для дітей (тут ще й посилюємо)

За все інше зі ст. 301 та 302 кримінальна відповідальність прибирається.

Однак сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми лишаються кримінальними злочинами (це окремі статті).

Над текстом працювали робочою групою з правоохоронним комітетом, BRDO та іншими громадськими організаціями і держорганами.

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