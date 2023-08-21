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На Донеччині затримали адвоката, який шпигував за українськими блокпостами: фото

10:28, 21 серпня 2023
СБУ затримала інформатора фсб, яким виявився адвокат з Краматорська.
На Донеччині затримали адвоката, який шпигував за українськими блокпостами: фото

Служба безпеки України повідомила про затримання адвоката з Краматорська, який був інформатором фсб та збирав розвіддані на прифронтовій території Донеччини. Про це йдеться у пресслужбі СБУ.

У відомстві повідомили, що чоловік протягом 2019-2022 років проживав на території рф і мав контакти зі спецслужбою країни-агресора.

«До початку повномасштабного вторгнення росії він повернувся в Краматорськ, а навесні цього року отримав перше завдання від свого «куратора» з фсб.

За вказівкою російської спецслужби фігурант відслідковував місця тимчасової дислокації та маршрути руху Сил оборони у прифронтовому місті.

Насамперед окупантів цікавили точні координати українських блокпостів та орієнтовна кількість присутніх там військових, їхнє озброєння і військова техніка», - повідомили у спецслужбі.

Зазначається, що отримані відомості фігурант передавав до фсб через анонімний чат у месенджері, де прописував геолокації об’єктів ЗСУ та їхні «характеристики». За кожне виконане завдання російська спецслужба платила своєму інформатору грошову «винагороду».

«Суми надходили на банківську картку зловмисника.

В подальшому окупанти обіцяли «евакуювати» його до росії.

Однак, співробітники СБУ завадили реалізації ворожих «планів» і затримали ворожого поплічника», - пишуть у СБУ.

Під час обшуку у нього вилучено 2 мобільні телефони, банківські картки та «змінні» SIM-карти, на які він зареєстрував месенджери для спілкування з фсб.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Раніше ми писали, що СБУ затримала російського агента, який «готував» ракетний обстріл Києва.

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