У Києві доручили не допускати погодження проведення недержавних масових заходів у Києві 23-24 серпня

Також мер попросив вжити додаткових заходів щодо охорони громадського порядку та безпеки учасників відзначення Дня Державного Прапора , Дня Незалежності, запланованих на державному рівні.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

Із міркувань безпеки Київ не планує масових заходів до Дня Незалежності України.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що видав окреме доручення своїм заступникам та головам столичних райдержадміністрацій щодо недопущення погодження проведення недержавних масових заходів на території столиці 23 та 24 серпня.

«Оскільки, з міркувань безпеки, місто не планує масових заходів до Дня Незалежності України, видав окреме доручення заступникам голови КМДА, головам столичних райдержадміністрацій не допускати погодження проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру на території столиці 23 та 24 серпня.

До керівників Головних управлінь Національної поліції та ДСНС в місті Києві звернувся з проханням вжити додаткових заходів щодо охорони громадського порядку та безпеки учасників відзначення Дня Державного Прапора України, Дня Незалежності України, запланованих на державному рівні», – підкреслив Віталій Кличко.

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