В Києві на День прапора підняли особливий стяг, який підписали захисники з передової: відео

Прапор був на позиціях наших воїнів від Чернігова до Одеси, по всій лінії захисту України, в різних бойових бригадах та підрозділах, в шпиталях, де лікують наших поранених, в руках волонтерів.

Фото: Денис Шмигаль

У середу, 23 серпня, в Україні відзначають День Державного Прапора. В честь свята в центрі Києва підняли особливий стяг - з підписами українських захисників з передової, з найгарячіших точок фронту. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Прапор тепер майорить на території Національного музею війни за незалежність України. У церемонії його підняття взяло участь керівництво країни.

«Сьогодні - особливий День Державного прапора України. Сьогодні в серці України ми підіймаємо особливий прапор. На ньому - особливі слова й підписи, залишені особливими людьми. Це наші воїни, наші захисники й захисниці, наші герої, які б’ються за свободу для українців, за незалежність, за Україну, наші кольори та цей прапор», - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що наш прапор - це сила українців, джерело волі, незламності духу, також це пам’ять і шана до всіх наших героїв різних часів, які захищали нашу землю та віддали своє життя за Україну, за всіх українців.

Зеленський підкреслив, що цей прапор, який наразі піднято в центрі столиці України, був на позиціях наших воїнів від Чернігова до Одеси, по всій лінії захисту України, в різних бойових бригадах та підрозділах, в шпиталях, де лікують наших поранених, в руках волонтерів.

«Цей прапор завжди берегтиме згадку про багатьох українців і українок. Але він буде неодмінно поповнюватись та збагачуватись новими підписами наших воїнів», - сказав він.

За словами глави держави, після сьогоднішньої церемонії кожен охочий зможе його побачити в Національному музеї війни за незалежність України.

«І настане час, коли цей особливий прапор зможе побачити вся наша вільна й мирна Україна. Вся», - підкреслив Зеленський.

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