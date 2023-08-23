ЗСУ підняли прапор над селом Роботине, відео

Синьо-жовтий стяг замайорів на зруйнованій російськими окупантами школі.

Фото: t.me/brygada47

Військові 47 окремої механізованої бригади підняли український прапор над селом Роботине в Запорізькій області.

"Історичний день! Воїни 47 окремої механізованої бригади встановили прапор України в селі Роботине, що на одному з найгарячіших напрямків - Мелітопольському", - йдеться у повідомленні бригади.

Відео із підняттям прапора опублікував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

У цьому селі йдуть бої, українська армія витісняє ворога.

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