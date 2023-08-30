Затверджено порядок повідомлення підприємців та громадських організацій щодо розбіжностей в ЄДР

Затверджено порядок повідомлення Міністерства юстиції України про виявлення розбіжностей в ЄДР.

Джерело фото: Державна податкова служба

З 1 жовтня 2023 року буде діяти розпорядження Міністерства юстиції України щодо Порядку регулювання процедури повідомлення підприємців та громадських організацій про виявлені відмінності між даними, які надаються під час фінансового моніторингу, і відомостями, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб, – повідомляє Судова влада України.

1 жовтня 2023 року набере чинність наказ Міністерства юстиції України від 12 липня 2023 року № 2542/5 «Про затвердження Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи», виданий з метою забезпечення достовірної інформації про кінцевих бенефіціарних власників в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Порядок визначає процедуру повідомлення Міністерства юстиції України як держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи.

Дія цього Порядку поширюється також на повідомлення органом державної влади, правоохоронним органом, іншою особою (якщо інформація стосується такої особи) Міністерства юстиції України про виявлення розбіжностей щодо відомостей про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи.

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