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ВП ВС: Вжиті суддею заходи забезпечення позову не повинні перешкоджати господарській діяльності підприємства

Велика Палата визнала, що до судді, яка не здійснила належної перевірки заяви про забезпечення позову, було правомірно застосоване дисциплінарне стягнення.

Велика Палата Верховного Суду: Ризик будь-якої помилки державного органу повинен покладатися на саму державу, а помилки не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких вони стосуються

Принцип «належного урядування», як правило, не повинен перешкоджати державним органам виправляти випадкові помилки, навіть ті, причиною яких є їхня власна недбалість, але потреба виправити минулу «помилку» не повинна непропорційним чином втручатися в нове право, - позиція Великої Палати Верховного Суду.

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Столичні шахраї продовжують підробляти судові рішення щодо ст. 130.

Верховний Суд виснував, коли непризначення обвинуваченій захисника не є порушенням права на захист

Адвокат обвинуваченої стверджував, що під час апеляційного розгляду було порушено право на захист, оскільки суд не вирішив клопотання захисника, у якого було припинено право на заняття адвокатською діяльністю, про продовження здійснення ним захисту або призначення обвинуваченій безоплатного захисника за кошти держави.

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Верховний Суд підкреслив, що хоча й немає такого закону, який би встановлював обмеження прав студентів українських вузів вільно залишати територію України, однак спосіб реалізації державою прав, свобод та інтересів її громадян визначається потребою мобілізації оборонних людських ресурсів, а тому є співмірним із застосованими обмеженнями прав та не є свавільним.

  1. В Україні

Прикордонники за допомогою БПЛА виявили ухилянтів, які намагались потрапити у Молдову: відео

10:39, 2 вересня 2023
Ухилянтів виявили на околиці с. Гребеники Одеської області.
Прикордонники за допомогою БПЛА виявили ухилянтів, які намагались потрапити у Молдову: відео
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Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що прикордонники за допомогою безпілотника викрили пособника переправлення осіб через державний кордон, а також трьох правопорушників, які намагалися незаконно потрапити до Молдови. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Правопорушників на автомобіль марки «ВАЗ» виявили на околиці с. Гребеники, що на Одещині. Прикордонники автівку наздогнали та затримали. За кермом знаходився місцевий житель, в салоні – троє  пасажирів – громадян України.

«З’ясувалося, що українці, вирішили незаконно потрапити за кордон, щоб уникнути призову на військову службу. Для цього через мережу Інтернет вони зв’язались з організатором, який надавав вказівки щодо зустрічі з переправником. За це вони мали заплатити по 4500 $ США з кожного», - сказано у повідомленні.

Прикордонники додали, що відносно «пасажирів», які намагалися незаконно перетнути кордон, складено протоколи про адміністративні правопорушення. А переправнику загрожує кримінальна відповідальність, передбачена статтею 332 Кримінального кодексу України.

Раніше ми писали, що прикордонники зі стріляниною затримали ухилянтів.

Крім того, вагітна іноземка намагалась вивезти з України ухилянта - заховала у ніші для запаски.

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