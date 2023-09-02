Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Верховний Суд уточнив позицію стосовно природи трудових правовідносин та підстав притягнення роботодавця до відповідальності за порушення вимог статті 24 КЗпП

У позовній заяві Товариство наполягало на необґрунтованості висновків Держпраці про порушення ним вимог законодавства про працю та, як наслідок, вказувало на протиправність постанови про накладення штрафу .

Суддів будуть притягати до відповідальності за новим стандартом доказування

В Україні з’явиться новий стандарт доказування підстав притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

Дисциплінарні інспектори ВРП отримають окрему будівлю, але для цього ще потрібні гроші

Службу дисциплінарних інспекторів планують запустити до 2024 року, але хто буде фінансувати всі її потреби, не зовсім зрозуміло.

Верховний Суд висловився, чи підлягає апеляційному оскарженню ухвала слідчого судді про скасування постанови прокурора щодо доручення здійснювати досудове розслідування іншому органу

Прокурор стверджував, що ухвала слідчого судді щодо скасування постанови заступника Генерального прокурора про доручення здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень іншому органу не передбачена нормами КПК України, а тому суд апеляційної інстанції не вправі відмовити у перевірці її законності.

Водій, який порушив ПДР в стані сп’яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, не може бути звільнений від відбування покарання з випробуванням, навіть якщо потерпілий не заперечує, - Верховний Суд

Верховний Суд: Водій, який порушив правила безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, не може бути звільнений від відбування покарання з випробуванням, навіть за умови щирого каяття та відсутності заперечень потерпілого.

  1. В Україні

Як облаштували навчальні класи в метро Харкова, фото

11:56, 2 вересня 2023
У «метрошколі» облаштували кабінети для занять 60 класів.
Як облаштували навчальні класи в метро Харкова, фото
Фото: city.kharkov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Харкові презентували класи для навчання у метрополітені. Під землею навчатиметься понад тисяча школярів. Про це повідомляє Харківська міська рада.

Як розповів міський голова Ігор Терехов, у «метрошколі» облаштували кабінети для занять 60 класів. Діти навчатимуться у дві зміни: з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00.

Класи «метрошколи» обладнали системи рекуперації повітря, освітлення та звукоізоляції. Терехов запевнив, що у ДСНС схвалили навчання у підземці та надали відповідні дозволи.

До станцій метро школярів у супроводі вчителів підвозитиме шкільний автобус. Для цього у місті розробили 34 маршрути. На станціях працюватимуть психологи та медики. Харчування дітей оплатили з міського бюджету.

«З 4 вересня тут стартують заняття для більш ніж однієї тисячі дітей. Це перший крок, і коли батьки побачать, які умови тут створені, кількість охочих, я впевнений, зростатиме», — зазначив Терехов. 

Фото: city.kharkov.ua

Нагадаємо, що у Харкові частина дітей ходитиме на уроки очно, але заняття проходитимуть не в школі, а на станціях метрополітену.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Березкіна
    Олена Березкіна
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Юлія Іваніна
    Юлія Іваніна
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва